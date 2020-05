Netflix starebbe inviato ad alcuni utenti un’email chiedendo conferma della volontà di continuare a mantenere l’abbonamento. A ricevere il messaggio sono gli utenti che hanno trascorso un anno senza fare nulla dalla data di abbonamento e quelli che hanno trascorso due anni senza vedere contenuti, indipendentemente dalla data della prima sottoscrizione.

In caso di mancata risposta, la piattaforma per la visione via web on demand di film e serie dovrebbe cancellare l’account e annullare definitivamente gli abbonamenti. Secondo le stime, questa nuova decisione interesserebbe meno dell’1% del totale dei profili, ma si tratta comunque di una quota di tutto rispetto poiché corrisponderebbe a circa 1,8 milioni di account.

Le altre novità in casa Netflix

Netflix sta testando una funzione per offrire agli utenti un maggiore controllo sulla velocità di riproduzione dei suoi contenuti video. Un po’ come accade con podcast e sui portali di video online come YouTube, la velocità di riproduzione variabile consente agli utenti di rallentare o accelerare film e serie TV nella convinzione che molti saranno interessati ad accelerare la riproduzione per guardare qualcosa prima del previsto. Gli utenti abbonati alla piattaforma, dopo aver scaricato l’app hanno potuto rallentare la riproduzione di 0,5x o 0,75x o accelerarla fino a 1,25x o 1,5x.

Netflix sta testa questa funzionalità con un certo riserbo e in base ai feedback ottenuti deciderà se renderla pubblica e definitiva per tutti. Le novità sono continue: ricordiamo ad esempio che l’applicazione Netflix per iPhone e iPad non supporta più la funzionalità AirPlay. A riportarlo è un documento di supporto sul sito ufficiale della piattaforma per vedere in streaming film e serie TV. I problemi lamentati negli ultimi giorni non sono stati quindi casuali perché anche se AirPlay può essere avviato dal Centro di Controllo non permette di riprodurre i contenuti compare un errore.

A detta di Netflix, questa scelta si è resa necessaria per garantire che gli standard di qualità per la visualizzazione siano soddisfatti. Per continuare ad accedere a Netflix, la strada suggerita tramite l’app integrata su Apple TV e altri dispositivi. Nel tempo la tecnologia AirPlay è stata oggetto di diversi aggiornamenti, diventando a oggi la connessione senza fili che funziona meglio, a patto di avere un dispositivo Apple. Il suo grande limite è infatti di poter essere utilizzato solo all’interno dell’ecosistema della mela morsicata.