Instagram è una piattaforma strategica per la vendita di prodotti, ma raggiungere i risultati sperati richiede una conoscenza approfondita delle sue funzionalità. Il primo passo consiste nella creazione di un profilo aziendale. Dopo aver accettato i termini di utilizzo di Instagram, è necessario attivare un account business.

Per farlo, aprite il menu in alto a sinistra, selezionate Impostazioni e poi Account. Qui, scegliete Passa a un account professionale e seguite le istruzioni per completare la configurazione. Inserite i dettagli aziendali come nome, sito web e una breve biografia, quindi ampliate il vostro pubblico condividendo contenuti e utilizzando gli strumenti per professionisti disponibili.

Vendere su Instagram: creare e ottimizzare un profilo business

Una volta creato il profilo business, è fondamentale configurare lo shopping su Instagram per vendere i propri prodotti. Accedete alla Dashboard e selezionate Configura Shopping su Instagram, quindi seguite le istruzioni per collegare l’account Instagram a quello di Facebook. Se disponete già di uno shop attivo su Facebook, i prodotti verranno importati automaticamente; altrimenti, create un nuovo catalogo e attendete l’approvazione di Instagram, che solitamente richiede pochi giorni.

Con il profilo e lo shopping configurati, è il momento di promuovere le vendite. Pubblicate post dei prodotti selezionando il simbolo +, scegliendo Post e taggando i prodotti. Potete anche creare post pubblicitari dalla Dashboard, selezionando Strumenti pubblicitari e impostando obiettivi, pubblico, budget e durata della campagna.

Monitorate i risultati tramite la sezione Insights per ottimizzare le vostre strategie. Infine, valorizzate la vostra presenza impostando risposte rapide alle domande frequenti, facilitando così la gestione delle interazioni con i clienti.