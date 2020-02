Google ha annunciato che lancerà una nuova funzione di Google Foto che consentirà di cercare testo nelle immagini. Secondo il tweet di Google, la funzionalità inizierà a partire già da questo mese. In base a questa funzione, Google Foto ora permette di andare a caccia di un testo in un’immagine indipendentemente dal fatto che si tratti di una foto o di uno screenshot.

Nel tweet, Google ha anche annunciato che gli utenti saranno anche in grado di copiare il testo dalle immagini e incollarle in un documento di parole o note. Tutto quello che c’è da fare è aprire l’immagine da cui copiare il testo, fare clic sull’opzione e il gioco è fatto. Questa funzione sarà disponibile su dispositivi Android e iOS.

E come fare a cercare le foto per Google Immagini

Le immagini sono tra gli oggetti più ricercati su Internet e che si tratti di arricchire la pagina di un blog o un documento, il compito passa spesso per la scelta della foto giusta. Trovare un’immagine che si adatti alle esigenze non è sempre facile, soprattutto quando la scelta è sterminata. A volte serve una foto dalle dimensioni specifiche, che ritragga un luogo ben preciso o che abbia colori intonati alla posizione in cui collocarla.

Google Immagini aiuta a risolvere queste e altre questioni, mettendo a disposizione un gran numero di funzioni e filtri per restringere il campo di ricerca e trovare quanto cercato. Ma ci sono poi piccoli trucchi per migliorare l’esperienza d’uso.

Dopo avere cercato un soggetto con Google Immagini, facciamo clic su Strumenti per accedere a una serie di filtri che ci aiuteranno a cercare per dimensione, colore e molto altro. Se i filtri che abbiamo a disposizione non sono sufficienti, facciamo invece clic su Impostazioni e scegliamo Ricerca avanzata. Qui potremo specificare luogo e formato.

Se una foto ci piace, ma non è esattamente quella che cerchiamo, apriamola con un clic e poi, nella parte destra della finestra, scegliamo Visualizza altri per vedere foto correlate. Abbiamo già una foto che ci piace e ne cerchiamo di simili? Facciamo clic sull’icona della macchina fotografica nel campo di ricerca e trasciniamo la nostra immagine al suo interno.

Non dimentichiamo che molte immagini sono caricate con nomi e titoli in inglese. Cerchiamo anche in quella lingua e se non la conosciamo facciamoci aiutare dal Traduttore di Google. Per salvare foto e disegni non è necessario aprire il sito che li contiene. Basta un clic per selezionarli e poi un clic destro. Dal menu contestuale scegliamo Salva immagine con nome. Se vogliamo avere le foto a disposizione in uno spazio riservato, accediamo a Google con il nostro account, apriamo la foto che ci interessa e scegliamo Salva. La ritroveremo tra i preferiti.

Molte foto sono protette da copyright mediante loghi sovrimpressi, ma in alcuni casi non sarà così. Se vogliamo farne un uso pubblico, nel dubbio, chiediamo il permesso all’autore.