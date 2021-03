Navigando sul web, avrai senza ombra di dubbio avuto modo di sentire parlare di Clubhouse. Si tratta infatti del social network in rampa di lancio che è interamente basato su contenuti audio. Clubhouse rappresenta una vera e propria rivoluzione del mondo dei social perché non permette di scambiare immagini e contenuti video, quelli cioè che vanno per la maggiore. Vediamo nel dettaglio come funziona questo social e come utilizzarlo nel modo giusto.

Clubhouse: come iscriversi e accedere

Clubhouse è un social network che ha in qualche modo rivoluzionato questo mondo, grazie alle sue particolari funzionalità. Una di queste è senza dubbio rappresentata dalla modalità di accesso, che è differente dagli altri social network. Questo social non è accessibile a tutti e può essere utilizzato soltanto dai possessori di un iPhone. L’app può essere scaricata dall’app store ed è gratuita. Per poter accedere alle funzionalità è però necessario ricevere un invito che deve essere recapitato da qualcuno che è già iscritto alla piattaforma.

Al momento della registrazione bisogna inserire il proprio numero di telefono così da ricevere un invito ufficiale da parte di un amico già iscritto. In ogni caso è anche possibile prenotarsi ovvero entrare a far parte di una lista di attesa in attesa di un invito ufficiale.

Clubhouse: ma come funziona?

Se hai ricevuto un invito ufficiale e sei entrato a far parte della piattaforma, allora è il momento di sapere come funziona. Quanto vale per qualsiasi social network e anche per Clubhouse: una delle prime cose da impostare riguarda il proprio profilo personale.

Bisogna inserire una propria foto, un nome e una descrizione di se stessi, dove si vanno ad indicare gli hobby e le passioni. Così come per Instagram e Twitter, anche qui troviamo finestre dove sono indicati i follower e i following.

La vera rivoluzione apportata da Clubhouse riguarda la presenza di vere e proprie stanze. Questo social si basa proprio sulle Room che sono vere e proprie stanze virtuali dove avvengono le conversazioni. Qualsiasi iscritto può crearne una e può farlo in tre modi diversi:

Stanza Open, cioè una stanza aperta praticamente a tutti coloro che si ritrovano nell’app

Stanza Social, accessibile solo alle persone che seguiamo o che ci seguono

Stanza Closed, room privata all’interno della quale si può entrare soltanto attraverso un invito ufficiale.

A seconda del tipo di stanza che si vuole creare e dal tipo di discussione che si vuole intavolare è possibile optare per una di queste soluzioni. Non esistono limiti di tempo, ma la stanza può essere abbandonata in qualsiasi momento.