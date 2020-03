iRobot, produttore di robot aspirapolvere, ha presentato Roomba i7 + e Roomba i7. Questi due robot utilizzano un sistema Premium di pulizia a tre stadi AeroForce, strategici per chi ha animali domestici. Dispongono di una potenza d’aspirazione 10 volte superiore rispetto al sistema AeroVac utilizzato dai precedenti Roomba. Integra doppie spazzole in gomma multi-superficie, capaci di catturare anche i detriti più grossi mentre grazie alla speciale spazzolina pulisce bordi e raggiunge gli angoli più difficili.

Il principale punto di forza del robot domestico è lo svuotamento automatico Clean Base che, attraverso un potente sistema di aspirazione, trasferisce lo sporco raccolto dal serbatoio nei capienti sacchetti contenuti nella base. In questo modo non si entra in contatto diretto con microbi e batteri.

Caratteristiche e prezzi Roomba i7+ e Roomba i7

Dal punto di vista delle prestazioni, Roomba i7+ è autonomo, si muove negli ambienti domestici senza problemi perché prima di iniziare il ciclo di pulizia esegue una mappatura completa delle stanze grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping. Una volta terminato il percorso, torna alla base. Mentre Roomba i7+ è piuttosto standard in termini di design del robot aspirapolvere, la sua funzione di smaltimento automatico dello sporco è unica.

Clean Base ha una combinazione di elementi in plastica lucida e opaca. C'è una grande scatola rettangolare che si trova verticalmente sul muro, mentre una base piatta nella parte inferiore della scatola ospita e carica il robot quando non sta pulendo. All'interno della grande scatola sono presenti i sacchetti per lo smaltimento dello sporco.

È un sistema brillante che rimuove uno dei fattori limitanti di un aspirapolvere robot ovvero la pattumiera interna satura. Lo smaltimento automatico della sporcizia non è l’unica caratteristica che rende iRobot Roomba i7+ speciali. Il robot domestico è infatti dotato di sensori Cliff Detect per fermare la caduta del robot dalle scale e lo stesso bidone della spazzatura è lavabile in modo da poter eliminare lo sporco residuo, ricordandosi comunque di rimuovere prima il filtro.

In un mondo sempre più tecnologico, anche gli elettrodomestici si adeguano e sono diventati intelligenti. I nuovi Roomba possono essere collegati all’app iRobot Home su App Store e Google Play, così da poter controllare quando, dove e come il robot pulisce, direttamente dallo smartphone. Roomba i7+ è disponibile al prezzo di 999 euro, mentre Roomba i7, senza base autopulente, a 699 euro. Entrambi sono acquistabili sul sito irobotstore.it e nelle principali catene di vendite di prodotti di elettrodomestici.