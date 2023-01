Amazon è una delle più grandi aziende di e-commerce al mondo e i suoi dati di utilizzo sono estremamente elevati. Il numero di utenti attivi mensili su Amazon è di circa 300 milioni, con un numero di acquisti online che supera i 2 miliardi al mese. Amazon ha un fatturato annuale di oltre 200 miliardi di dollari e si stima che la sua quota di mercato nel settore dell’e-commerce sia del 38%. L’ampliamento delle possibilità di pagamento non può che facilitare il numero di acquisto.

Come pagare in contanti con Amazon

Amazon offre la possibilità di pagare in contanti tramite il servizio Amazon PayCode. Con questo servizio, è possibile generare un codice univoco su Amazon e utilizzarlo per pagare in contanti presso uno dei punti vendita partner selezionati. Quindi è possibile acquistare prodotti su Amazon utilizzando solo contanti. Alcune opzioni per pagare in contanti potrebbero essere offerte dai venditori terzi su Amazon. Il suggerimento di verificare se questa opzione è disponibile per il prodotto e il venditore specifico.

Le modalità di pagamento con Amazon

Amazon consente di effettuare acquisti utilizzando diverse modalità di pagamento, tra cui carte di credito, debito, bonifici bancari, buoni regalo e contanti tramite servizi di pagamento come Amazon Cash. Amazon Cash è un servizio che consente di aggiungere denaro al proprio account Amazon utilizzando contanti presso uno dei rivenditori fisici aderenti al programma. In genere, per utilizzare Amazon Cash, è necessario recarsi presso un rivenditore aderente, presentare un codice QR o un codice a barre univoco fornito da Amazon e pagare in contanti. Il denaro verrà quindi aggiunto al proprio account Amazon e potrà essere utilizzato per effettuare acquisti sulla piattaforma.

Amazon accetta dunque diversi metodi di pagamento per gli acquisti sulla sua piattaforma. Ecco un elenco delle opzioni disponibili: