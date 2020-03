Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non c’è alcun obbligo o costo per l’utente. Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail [email protected] indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni.

Geo Badge

Geo BadgeApp Rilevazione Presenze è un servizio che permette di rilevare presenze e attività dei lavoratori fuori sede ed in smart working. L’app non rileva la localizzazione del lavoratore se non in fase di invio della timbratura. Richiesta di attivazione dei 4 mesi gratis attraverso il modulo. Nessun obbligo di rinnovo. Gli utenti verranno contattati dal contact center post compilazione modulo per assistenza nella configurazione iniziale del servizio.

Qubiarch Smart Working

Qubiarch è l’infrastruttura informatica virtualizzata che attiva lo smart working. In risposta all’emergente necessità di lavorare da remoto, Qubiarch sostiene fino a 10 piccole aziende sarde che non possono permettersi di interrompere l’operatività collaborativa offrendo 45 giorni di noleggio gratuito e senza impegno. Il servizio comprende fino a 15 macchine virtuali Linux o Windows 10, configurate e pronte all’uso.

Accessibili da remoto in connessione protetta dal tuo PC. E ancora: fino a 300 GB di spazio per i dati condivisi con i membri del tuo team; fino a 300 GB di spazio per i dati sincronizzati con i tuoi dispositivi personali, in qualsiasi luogo, anche su smartphone e tablet; versionamento dei file e ripristino attraverso pannello web. Backup automatici per prevenire la perdita di dati.

Wildix

Wildix mette a disposizione 6 mesi gratuiti di strumenti e soluzioni di comunicazione e videoconferenza per telelavoro e smart working. Questa soluzione permette ai dipendenti di comunicare attraverso ogni dispositivo in totale sicurezza. Al termine del periodo di 6 mesi non ci sarà alcun obbligo di permanenza o costo per l’utente.

A place for You

Serverplan mette a disposizione gratuitamente per 30 giorni A place for You, un servizio che consente di creare una copia virtuale dei device di lavoro e utilizzarli a distanza da qualsiasi computer o tablet, ovunque ci si trovi. Caratteristiche della macchina virtuale dedicata A place for You: 2 processori, 6 GB di RAM, spazio di 70 GB SSD con sistema operativo Windows, accessibilità ad altri software preinstallati, tra cui LibreOffice, Google Chrome e Acrobat Reader

Piattaforma CVing

Piattaforma per reclutare candidati a distanza gratuita per 2 mesi. A supporto delle aziende e delle agenzie per il lavoro, in questo momento delicato di smart working obbligato.