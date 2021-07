Esistono numerosi dispositivi per trasformare la nostra televisione in una smart TV, dai cosiddetti set top box ai piccoli gadget che, pur non offrendo le stesse caratteristiche, possono essere interessanti per ciò di cui abbiamo bisogno.

In via preliminare, la risoluzione della nostra TV deve essere almeno uguale a quella del dispositivo. Ad esempio, se la nostra TV è FHD, non sfrutteremo un dispositivo in grado di riprodurre contenuti in 4K. Vediamo nel dettaglio alcune delle soluzioni più interessanti proposte dal mercato.

Amazon Fire TV Stick e Chromecast di Google

Il dispositivo più semplice ed economico è Amazon Fire TV Stick. Punto di forza è propria la facilità di utilizzo, sia dell’interfaccia del dispositivo che il suo funzionamento con il telecomando. Viene aggiornato frequentemente ed è compatto e leggero. Si tratta di uno degli strumenti con il migliore rapporto tra qualità e prezzo. L’impegno di spesa di partenza è infatti di circa 30 euro. Se il televisore ha una risoluzione 4K, è disponibile l’opzione più avanzata Fire TV Stick 4K. Da segnalare anche il Fire TV Cube, un lettore multimediale in streaming con controllo vocale tramite Alexa e Ultra HD 4K, pensato per i televisori più moderni che riproducono in Ultra HD 4K.

Chromecast di Google e compatibile con Android. Si tartta di un piccolo gadget che si collega alla TV tramite una porta HDMI e consente di inviare i contenuti da un altro dispositivo con lo stesso sistema operativo al televisore. Si può gestire da un cellulare o da un tablet per inviare i contenuti alla TV. Occupa poco spazio e sono sufficienti meno di 30 euro.

Apple TV 4K e Xiaomi Mi TV Box S

Apple TV 4K è progettata per gli utenti iOS, ha un’interfaccia essenziale ma un prezzo più alto. La qualità della riproduzione di video e immagini è buona e il dispositivo supporta Siri. Se il televisore raggiunge i 1080p, è possibile scegliere la versione HD. Per portarlo a casa servono circa 150 euro.

Xiaomi Mi TV Box S è un lettore multimediale con un sistema operativo completo come Android TV, telecomando con controllo vocale e un design minimalista e ridotto. Si tratta di una valida opzione per chi sta cercando qualcosa di economico ma con buoni risultati. Questo lettore di streaming in 4K Ultra HD con Bluetooth, Wi-Fi e Google Assistant con Chromecast ha un prezzo di circa 50 euro.

NVIDIA Shield TV

NVIDIA Shield TV è un set-top-box 4K super completo che presenta numerosi punti di forza come qualità dell’immagine, fluidità, giochi, design e connettività. Con un sistema basato su Android TV, ha molte applicazioni che funzionano velocemente e in modo molto fluido grazie al suo potente processore Tegra X1.