Alla ricerca delle migliori offerte Adsl per navigare via web. L’operazione non è affatto così semplice e scontata, se non altro per via della varietà di proposte, spesso anche a tempo limitato. Confrontiamo allora le tariffe di Vodafone, WindTre, Tiscali, tre fra gli operatori più attivi sul mercato.

Vodafone Internet Unlimited

L’offerta di Vodafone prevede un costo fisso di 29,90 euro al mese, tutto incluso, senza spese di attivazione. Nel pacchetto dell’operatore telefonico sono inclusi:

Chiamate illimitate verso mobili e fissi

Modem smart in grado di massimizzare le prestazioni e la sicurezza di tutti i dispositivi connessi ad internet in casa

Fibra fino a 1 GB

Inoltre, se l’abbonamento viene attivato mediante la modalità online, si guadagna un premio supplementare: un buono shopping pari a 100 euro. Servizio opzionale è Happy Black che permette di accedere a offerte su prodotti e servizi dei partner Vodafone. Il primo mese è gratis. Poi si rinnova a 1,99 euro al mese. L’utente può disattivare Happy Black nel Fai da te su Vodafone.it o chiamando il 190.

Sempre opzionali sono le chiamate verso fissi internazionali con cui telefonare a tutti i numeri di rete fissa di Stati Uniti, Canada ed Europa occidentale Zona 1 a 5 euro al mese. Infine, SIM dati permette di ottenere una SIM con 150 GB al mese per navigare in mobilità a 5 euro al mese.

WindTre Super Fibra Unlimited

Tra le soluzioni attualmente sul mercato c’è l’offerta di WindTre. Dietro il pagamento di 26,99 euro al mese, l’utente riceve il modem e l’azzeramento dei costi di attivazione. La velocità massima della fibra è pari a 1 GB nel download e 200 MB nell’upload.

Le chiamate sono illimitate per chiunque: sono illimitate verso fissi e mobili nazionali, ma anche verso i numeri fissi di Stati Uniti e Canada. L’offerta può essere attivata o online o telefonicamente e prevede una fatturazione mensile.

Ultrainternet Wireless: l’offerta di Tiscali

Anche l’offerta di Tiscali in ambito Adsl è da tenere in considerazione. A 26,95 euro al mese l’utente ha accesso a una velocità di download fino a 100 MB. All’interno del prezzo è incluso anche il modem e la sua spedizione. Per quanto riguarda il costo di attivazione è necessario pagare 30 euro in più.

L’offerta include anche 60 giorni di Infinity, mediante il quale è possibile avere accesso a contenuti originali come film, serie tv e cartoni animati prodotti da Infinity.