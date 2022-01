Samsung ha presentato la nuova piattaforma Bespoke Home per mostrare tutte le novità del brand nel campo degli elettrodomestici e Internet of Things. Non si tratta naturalmente di una novità poiché è da tempo che il produttore sudcoreano è impegnato su questo versante a colpi di innovazione, anche per il mercato italiano.

Il protagonista della nuova linea di Samsung è il frigorifero Bespoke. Personalizzabile e modulare, vuole rivoluzionare il concetto di elettrodomestico, trasformandolo in un vero elemento di design. Disponibile nella versione combinato (con altezza 2 m o 1,85 m), monoporta e monoporta slim (con larghezza 45 cm), è possibile affiancare i diversi modelli per realizzare la combinazione che ci rappresenta di più.

Nuova piattaforma per elettrodomestici e IoT con Bespoke Home

Un fattore interessante riguarda le configurazioni e i colori di Bespoke. Le proposte sono infatti due: la prima, Panel Fixed, che permette di scegliere fra diversi modelli preassemblati a tinta unita (Inox Spazzolato, Satin Graphite, Clean Black, Clean White, Cotta Beige, Satin Navy, Matte Black, Metal Inox); e la seconda, Panel Ready, che offre un ventaglio di 5 opzioni con pannelli combinati fra di loro (Satin Navy, Satin Graphite, Satin Beige, Satin Sky Blue, Glam Lavender, Glam Lavender, Glam Navy, Clean Black e Clean White) Per entrambe sarà possibile scegliere fra una finitura in vetro classico, satinato o lucido.

Il frigorifero Bespoke è il fiore all’occhiello di una linea che nella seconda metà del 2021 punta a espandersi. Come infatti anticipato dal produttore asiatico, si aggiungeranno infatti un forno microonde e una lavastoviglie, che potranno essere personalizzati e combinati come preferiamo.

I nuovi prodotti Samsung non saranno dedicati solo alla cucina, ma intendono ridefinire il modo in cui viviamo l’ambiente casalingo. Alcuni sono già noti per il loro utilizzo come il Bespoke Air Purifier, che aspira l’aria da cinque direzioni e la purifica rapidamente e intensamente; la scopa elettrica Bespoke Jet; il robot aspirapolvere Jet Bot AI+ e il Bespoke Water Purifier, disponibile con rubinetto singolo o multiplo e dotato di sistema di filtraggio dell’acqua a 4 livelli.

Tra le novità ci sono però anche delle vere e proprie chicche: per esempio il Bespoke ShoeDresser, che si occupa di deodorare, deumidificare e asciugare le scarpe (rilevandone materiali e forme), o il Bespoke Cube refrigerator, un piccolo frigorifero che permette di conservare elementi diversi dal cibo come vino, birra e prodotti beauty.