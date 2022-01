Samsung Electronics lancia Samsung TV Plus, una delle principali app su Smart TV, amplia la propria offerta con 7 nuovi canali gratuiti in Italia che si aggiungono a quelli già esistenti per un totale di 54 canali gratuiti da fruire senza richiesta di pagamento, iscrizione o abbonamento, capaci di andare incontro a ogni esigenza di intrattenimento e regalare un divertimento senza fine in ogni momento della propria giornata.

Samsung TV Plus è preinstallata su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016 e non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti. Con l’app di Samsung TV Plus mobile possono personalizzare i contenuti, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata solo per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download immediato da Galaxy Store o da Google Play Store.

7 nuovi canali gratuiti con Samsung TV Plus

Gli utenti delle Samsung Smart TV, smartphone e tablet Samsung Galaxy possono accedere gratuitamente a 7 nuovi canali TV per fruire di contenuti live e on demand. Come Vevo, il network rete di video musicali leader al mondo, che da oltre un decennio mette in collegamento un pubblico in continua crescita a livello globale con contenuti video musicali di alta qualità. Vevo ’90s & ’00s è il canale TV dei video musicali più iconici degli anni ’90 e 2000 dall’Italia e dal mondo.

Sportitalia HD

Sportitalia HD è il canale televisivo tematico dedicato allo sport e disponibile in Italia a livello nazionale, con predominanza del calcio, grazie a una programmazione di eventi nazionali e mondiali, oltre che un’ampia vasta di produzioni sulle indiscrezioni, anticipazioni e ultime notizie legate a tutte le serie della Federazione gioco calcio. Il palinsesto offre live, interviste, speciali, collegamenti con i principali eventi sportivi, programmi informativi e competizioni (in diretta o in differita) sulle discipline sportive più popolari quali calcio, wrestling, pallacanestro, pallavolo, sport motoristici, tennis, rugby, football americano, judo, pugilato, sport invernali, golf, ciclismo, surf, nuoto, pallanuoto, canottaggio, baseball e cricket.

Trace Urban

Trace Urban è il primo canale di musica hip-hop, R&B e ritmica Top 40. Mette in mostra i migliori video di questi tre generi musicali, nonché interviste, spettacoli e documentari relativi agli artisti e alla cultura urbani.

Trace Latina

La musica latina sta lentamente invadendo il mondo della musica e le pop star americane hanno svolto un ruolo importante collaborando con artisti latini e introducendo influenze latine nella loro musica negli ultimi tempi. Trace Latina è una combinazione di video musicali e spettacoli dal vivo di artisti latinoamericani prestigiosi nel mondo.

MyZen TV

MyZen TV offre spettacoli di intrattenimento generali, da consigli pratici sullo stile di vita a documentari stimolanti, riviste di tendenza e storie vere. Presenta una gamma di alternative di programmazione, tra cui benessere, sport leggeri, salute, bellezza, cucina, casa, giardino, ecologia, viaggi e cambiamenti di vita. La natura olistica e le viste fanno sempre da sfondo ai contenuti di MyZen TV, allo scopo di mantenere il pubblico coinvolto.

Museum TV Free

Primo canale televisivo gratuito dedicato alle arti visive per amatori e appassionati d’arte. Il canale è stato progettato attorno a una proposta semplice: intrattenimento, storie e informazioni per tutti coloro che sono mai stati a una mostra, coprendo Belle Arti (classiche, moderne, contemporanee), ma anche Street-Art, Comics, Digital Art, Fotografia, Video Art, Architecture, Design, Factual Entertainment.

WP (Minerva Pictures)

Fondata nel 1953, Minerva Pictures è una società italiana di produzione e distribuzione cinematografica indipendente con sede a Roma, che ha acquisito e consolidato una library di oltre 2000 titoli, tra film, serie TV e documentari, sviluppando una delle più forti competenze digitali in Europa nel settore cinematografico.