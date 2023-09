Diversi esperti di intelligenza artificiale, tra cui Sam Altman, CEO di OpenAI, Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind e Dario Amodei di Anthropic, hanno sollevato un’allarme riguardo alle potenziali implicazioni negative dell’intelligenza artificiale sull’umanità.

L’avvertimento si basa sulla crescente avanzamento delle tecnologie di IA, che potrebbero portare a conseguenze impreviste e indesiderate. Gli esperti sottolineano la necessità di affrontare attentamente le sfide etiche e pratiche legate all’IA, al fine di garantire che il progresso tecnologico sia guidato da principi di sicurezza e responsabilità.

L’evoluzione dell’IA, se non attentamente gestita, potrebbe comportare rischi significativi, tra cui l’automazione di compiti umani, la perdita di posti di lavoro, la diffusione di disinformazione e la minaccia alla privacy. Inoltre, alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che un’intelligenza artificiale avanzata possa sfuggire al controllo umano e avere conseguenze catastrofiche.

L’allarme sull’intelligenza artificiale

Un appello per affrontare il rischio associato all’intelligenza artificiale (IA) è stato lanciato dal Center for AI Safety, un’organizzazione composta da esperti attivi nel campo dell’IA. L’appello, sottoscritto da diversi esperti, tra cui Geoffrey Hinton, uno dei pionieri dell’IA, sottolinea l’importanza di mitigare il rischio di estinzione dell’IA insieme ad altre minacce globali come le pandemie e la guerra nucleare.

Alcuni esperti italiani, tra cui il fisico Roberto Battiston dell’Università di Trento e Luca Simoncini, ex docente di Ingegneria dell’informazione all’Università di Pisa ed ex direttore dell’Istituto di tecnologie dell’informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, hanno firmato l’appello. Secondo Battiston, il rischio non è rappresentato da una superintelligenza che possa dominare l’umanità, ma dalle conseguenze dell’uso diffuso degli algoritmi di IA nella vita quotidiana e nel lavoro. Ciò può includere interferenze nei processi elettorali, diffusione di notizie false e la creazione di canali di notizie orientati alla disinformazione.

Simoncini sottolinea che l’IA sta rivoluzionando molti settori della vita sociale ed economica, ma presenta anche seri problemi. L’ampia diffusione dell’IA ha impatti sulla società, dall’etica alla politica, all’educazione. Simoncini nota che, se usata per scopi benefici, l’IA può portare a progressi significativi, ma è fondamentale affrontare le sfide legate al suo utilizzo in modo responsabile.

L’appello del Center for AI Safety richiama l’attenzione sulle implicazioni etiche, politiche ed economiche dell’IA e sottolinea la necessità di prepararsi a gestire le sfide che questa tecnologia potrebbe presentare in futuro. La dichiarazione è stata paragonata al manifesto di Bertrand Russell e Albert Einstein del 1955 che metteva in guardia contro i rischi delle armi nucleari, evidenziando l’importanza di affrontare i pericoli emergenti con responsabilità e consapevolezza.