Windtre Business mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di aderire ad un piano tariffario con Minuti e GB illimitati sia per nuove linee mobili che per linee già esistenti che necessitano di estendere il basket di GB disponibili e lavorare da remoto. I costi del passaggio al nuovo piano tariffario sono stati azzerati.

Per tutti gli accessi fissi in fibra di professionisti e partite Iva è poi possibile accedere a Super Office Smart, una soluzione di Virtual PABX che non solo permette di gestire da casa le chiamate dei propri clienti ma con una promozione ad hoc permette di avere servizi di Videoconferenze gestibili direttamente tramite app dedicata.

Tutte queste iniziative sono poi corredate dalla possibilità offerta ai clienti di accedere a una prova gratuita di 2 mesi della suite completa di Microsoft Office 365 per poter lavorare con gli strumenti di Office e gestire tutte le comunicazioni di lavoro anche con i servizi di messaging e Videoconference di Teams. Tutte le iniziative sono disponibili a partire dal prossimo 18 Marzo. Windtre informerà tutti i propri clienti con un messaggio SMS invitando a contattare il proprio referente commerciale o i propri servizi di customer care.

Vodafone e Tim

Vodafone Business si rivolge a imprese, partite Iva e istituzioni per facilitare l’adozione del lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. L’attivazione è automatica e il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione.

Vodafone offre quindi GB illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l’emergenza. Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico.

Tim propone GB illimitati da mobile per un mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo. I clienti possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione TIM Party o dalla pagina web dedicata Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili chiamando il Servizio Clienti 187.