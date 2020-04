Apple e Google hanno annunciato che lavoreranno insieme con l’obiettivo di rendere possibile l’utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi, nel rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti. Poiché il contagio da coronavirus può avvenire in caso di stretta prossimità con soggetti positivi, gli organi di sanità pubblica hanno stabilito che il tracciamento dei contatti può rappresentare una valida misura per contenere la diffusione del virus.

Apple e Google lanciano così una soluzione che include interfacce di programmazione app e tecnologie a livello di sistema operativo per favorire l’attivazione del tracciamento dei contatti. Vista l’urgenza, puntano a implementare questa soluzione in due fasi, garantendo sempre la protezione della privacy dell’utente.

Gli sviluppatori software stanno dando il proprio contributo creando strumenti tecnologici che possano servire a combattere il virus e salvare vite umane. Molte autorità sanitarie, università e ong in tutto il mondo hanno compiuto passi importanti nello sviluppo di tecnologie di contact tracing a uso volontario. Nella prima fase, già nel mese di maggio, le due aziende rilasceranno API per consentire l’interoperabilità fra i dispositivi Android e iOS delle app sviluppate dalle autorità sanitarie.

Queste app ufficiali potranno essere scaricate dagli utenti attraverso i rispettivi app store. Nella seconda fase, Apple e Google lavoreranno per rendere disponibile una più ampia piattaforma di contact tracing basata su Bluetooth, integrando questa funzionalità nei sistemi operativi.

Si tratta di una soluzione più solida rispetto ad un’API e consentirebbe a un maggior numero di persone di partecipare, sempre su base volontaria. Permetterebbe inoltre l’interazione con un più ampio ecosistema di app e autorità sanitarie governative. Privacy, trasparenza e consenso sono fattori fondamentali in questa iniziativa. Nell’ambito di questa partnership, Google e Apple pubblicheranno le bozze della documentazione tecnica, tra cui specifiche per il Bluetooth e la crittografia e documentazione sul framework.

In Apple e Google, fanno sapere, vige la convinzione che sia importante unire le forze per risolvere uno dei problemi mondiali più urgenti. Lavorando in stretta collaborazione con sviluppatori, governi e operatori della sanità pubblica, contano di poter sfruttare la potenza della tecnologia per aiutare i Paesi di tutto il mondo a rallentare la diffusione del virus Covid-19 e accelerare il ritorno alla normalità.