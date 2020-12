Apple ha presentato i vincitori dell’App Store Best of 2020. Si tratta di app per iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch che si sono rivelati utili per semplificare le attività di tutti i giorni. Ma anche, come vedremo passando in rassegna i vari premi, per condurre una vita più sana e restare in contatto con gli altri in quest’ultimo anno caratterizzato da una lunga crisi generalizzata di tipo economico-sanitaria.

Oltre a distinguersi per qualità, design creativo, usabilità e tecnologia innovativa, queste app sono meritevoli per l’impatto positivo sulla cultura, la loro utilità e la loro rilevanza.

iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch: le migliori app

Lo sviluppatore indipendente di Wakeout! ha portato la ginnastica dolce negli home office e nelle classi di didattica a distanza creando momenti di spensieratezza e inclusività. A lui è andato il riconoscimento di migliore app dell’anno per iPhone. I mondi fantastici di giochi come Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium, Dandara Trials of Fear e Sneaky Sasquatch di Apple Arcade hanno fatto viaggiare con la mente mentre Disney+ si è rivelata preziosa in numerose occasioni.

Dalla didattica a distanza agevolata grazie a Zoom alle routine quotidiane di Fantastical fino a Endel, che aiuta ad addormentarsi, i vincitori dell’App Store Best of 2020 hanno dato una mano a trascorrere la vita a casa. Più nel dettaglio, la classifica generale con tutti i riconoscimenti è la seguente:

App iPhone dell’anno: Wakeout!, sviluppata da Andres Canella

App iPad dell’anno: Zoom

App Mac dell’anno: Fantastical, sviluppata da Flexibits

App Apple TV dell’anno: Disney+

App Apple Watch dell’anno: Endel

Come argomentato da Phil Schiller, Apple Fellow, quest’anno più che mai alcuni dei nostri momenti di maggiore creatività e connessione sono avvenuti con le app, e questo è stato possibile grazie al lavoro di sviluppatori che hanno proposto esperienze utili e innovative nel corso dell’anno.

In tutto il mondo – sono le sue parole – Apple ha assistito all’impegno da parte di tantissimi sviluppatori, e i vincitori di questo Best of 2020 rappresentano esempi di questa capacità innovativa: “Ci hanno aiutato a realizzare i nostri obiettivi di fitness e mindfulness, a seguire i nostri figli nella loro istruzione, a combattere la fame e a fare tanto altro; il loro impatto è stato significativo per molti di noi”.