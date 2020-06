Già ufficialmente scaricabile macOS Catalina 10.15.5, nuovo aggiornamento del sistema operativo per Mac. Il software può essere scaricato su MacBook di inizio 2015 o più recente, MacBook Air di metà 2012 o più recente, MacBook Pro di metà 2012 o più recente, Mac Mini: fine 2012 o più recente, iMac di fine 2012 o più recente, iMac Pro del 2017, Mac Pro di fine 2013 oppure metà 2010 o metà 2012 con GPU che supporta Metal. Per scaricare il nuovo aggiornamento di sistema operativo occorre andare nel Mac App Store o in Preferenze di Sistema -> Aggiornamento software.

Problemi risolti con macOS Catalina 10.15.5

Il nuovo aggiornamento si concentra sul versante delle correzioni ed ecco che risolve il problema che

che poteva impedire il rilevamento della videocamera integrata quando si tentava di utilizzarla dopo aver usato un’app per videoconferenze

per cui Preferenze di Sistema poteva continuare a mostrare un badge di notifica anche dopo aver installato un aggiornamento

poteva impedire a Promemoria di inviare notifiche per i promemoria periodici

poteva impedire l’inserimento della password nella schermata di login

A cui aggiungere quello

dei Mac con chip di sicurezza Apple T2 per cui gli altoparlanti interni potevano non comparire come dispositivo audio di uscita nelle preferenze Suono

per cui l’opzione Riduci movimento nelle preferenze Accessibilità non riduceva la velocità delle animazioni nelle chiamate FaceTime di gruppo

di stabilità con il caricamento e il download di file multimediali dalla libreria foto di iCloud mentre il Mac è in stato di stop

di stabilità durante il trasferimento di grandi quantità di dati su volumi Raid

macOS Catalina sostituisce iTunes con tre nuove app: Apple Music mette a disposizione oltre 50 milioni di canzoni, playlist e video musicali. Gli utenti hanno accesso alla libreria completa di brani scaricati, acquistati e convertiti da CD. La nuova app Apple TV riunisce diverse opzioni per consentire agli utenti di guardare film e trasmissioni TV attraverso una sola app. L’app Apple TV propone canali TV Apple, suggerimenti personalizzati e oltre 100.000 film e trasmissioni TV iTunes da sfogliare, acquistare o noleggiare, anche in 4K HDR con audio Dolby Atmos.

La sezione Watch Now integra l’opzione Up Next con tanto di controllo dei contenuti che stanno guardando e ripresa della visione da qualsiasi schermata. Apple Podcasts propone oltre 700.000 podcast in catalogo e la possibilità di ricevere in automatico notifiche non appena vengono pubblicati nuovi episodi. Con Sidecar è possibile usare iPad come un secondo monitor del Mac o come una tavoletta grafica ad alta precisione nelle app Mac supportate. Anche quando l’utente non è alla scrivania, con Sidecar può portare con sé un extended display per condividere il suo lavoro su due monitor.