Via libera al nuovo aggiornamento di sistema operativo iOS 13.4. Il software è disponibile per tutti i dispositivi Apple compatibili e per verificare manualmente la presenza dell’upgrade e procedere al successivo download, è possibile seguire il percorso Impostazioni Generali -> Aggiornamento Software -> Scarica e Installa oppure collegare il device a un Mac o a un PC via iTunes.

iOS 13.4 è supportato non solo dai recenti top di gamma iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ma anche dai precedenti iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPod touch di settima generazione. La ricezione della notifica della disponibilità di release finale del sistema operativo made in Apple, è automatica e contemporanea per tutti i terminali.

iOS 13.4: quali novità

Al di là della correzione di bug ed errori, sono diverse le novità implementate con iOS 13.4. Ecco i nuovi adesivi Memoji, la condivisione delle cartelle di iCloud Drive, i miglioramenti nell’app Mail, l’App Store con Apple Arcade, il supporto delle app di navigazione di terze parti da parte della Dashboard di CarPlay adesso, il supporto della riproduzione audio nei file USDZ da parte con visualizzazione rapida AR, le nuove azioni per Shazam in Shortcuts.

Per quanto riguarda App TV, si segnala l’aggiornamento delle impostazioni per iPhone e iPad con una serie di nuove opzioni per controllare il download e lo streaming dei dati e la possibilità di attivare o disattivare l’utilizzo dei dati cellulari per lo streaming e il download.

Il pacchetto di novità di si aggiunge a quello del precedente update. La carica di novità e cambiamenti passa dai controlli parentali in Tempo di utilizzo, il supporto per le chiavi di sicurezza conformi a NFC, USB e Lightning FIDO2 in Safari. Il browser supporta le chiavi di sicurezza fisiche come YubiKey dotata di Lightning, che può essere utilizzata per un’autenticazione a due fattori.

Yubikey è uno strumento di sicurezza per i browser, in cui non è necessario inserire un codice di sicurezza: è sufficiente collegarlo a un iPhone o Mac per autenticarsi. FIDO2 è anche una chiave di sicurezza hardware per l’autenticazione a due fattori. Il supporto per la chiave di sicurezza conforme a FIDO2 è stato aggiunto a Safari 13 in macOS.

Ecco quindi il nuovo interruttore nella sezione Tastiere dell’app Impostazioni che blocca la visualizzazione degli adesivi Animoji e Memoji come opzione sulla tastiera Emoji. Gli utenti possono adesso sfruttare la funzionalità con cui salvare la versione modificata come nuova clip e non sostituire l’originale. Per quanto riguarda l’Apple Watch è quindi possibile modificare l’icona dell’app cambiando il colore della corona digitale da nero a grigio.