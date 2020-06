Il tracker Charge 4 per fitness e benessere è l’ultimo arrivato nella famiglia di dispositivi Charge di Fitbit. Dotato della più evoluta combinazione di sensori e funzionalità Fitbit, tra cui GPS integrato e Spotify Connect & Control, permette di tracciare il battito cardiaco a riposo, le tendenze del battito cardiaco nel tempo e seguire i progressi di benessere e forma fisica. Con le modalità di allenamento è possibile impostare un obiettivo personalizzato e visualizzare i progressi in tempo reale su schermo.

Charge 4 offre le funzioni in un tracker avanzato per benessere e forma fisica, oltre a quelle smart ed essenziali già presenti nei modelli precedenti. Progettato per resistere all’acqua fino a 50 metri, Fitbit Charge 4 traccia automaticamente gli allenamenti di nuoto e può essere indossato in piscina.

Fitbit Charge 4: fitness tracker avanzato

Dotato di un display touch resistente ai graffi e pulsante induttivo, Fitbit Charge 4 misura 35,8 x 22,7 x 125 mm, è resistente all’acqua e integra un sensore GPS, un cardiofrequenzimetro con tecnologia Pure-Pulse e rilevamento costante. Fra le funzioni sono presenti anche anche il monitoraggio del sonno con sveglia intelligente e punteggi e una tecnologia per la rilevazione della saturazione di ossigeno. Charge 4 traccia il tempo che trascorso nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM, e offre un punteggio del sonno notturno nell’app Fitbit per aiutare a comprendere la qualità del riposo e dormire meglio.

Il tracker Charge 4 porta con sé anche un modulo NFC (Near Field Communicatione) con Fitbit Pay per i pagamenti digitali. Una delle novità del nuovo modello è la funzione Minuti Zona attiva, un parametro personalizzato del battito cardiaco che, basandosi sul battito a riposo e sull’età dell’utente, consente di tracciare ogni attività che fa aumentare i battiti del cuore.

Dallo spinning indoor alla lezione di yoga, misura il tempo in ogni zona cardio e i progressi verso l’obiettivo settimanale di 150 minuti di attività. Grazie alla nuova batteria e alla piattaforma hardware il nuovo fitness tracker gode di un’ampia autonomia che, secondo il produttore, garantisce 7 giorni di utilizzo tipico con una sola ricarica.

L’app è disponibile gratis per un periodo di 90 giorni, e include parecchi esercizi video personalizzati e sessioni di Audio Coaching che si adattano a ciascun livello di forma fisica e obiettivi, con sessioni da 7 a 60 minuti, diversi istruttori e livelli di attività. Il nuovo Fitbit Charge 4 è disponibile al prezzo di 149,99 euro ovvero 169,99 euro per la Special Edition. Disponibili anche i cinturini intercambiabili con prezzi a partire da 29,99 euro.