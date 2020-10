Si chiama Fitness+ ed è la prima esperienza di fitness studiata per Apple Watch. Sfrutta i parametri ottenuti da Apple Watch e consente agli utenti di visualizzarli sullo schermo di iPhone, iPad o tramite Apple TV, proponendo così una sessione di allenamento personalizzata. Grazie a un motore per i suggerimenti personalizzati, Fitness+ tiene conto degli allenamenti già completati dall’utente e gli offre nuove opzioni legate al tipo di attività fisica che svolge più spesso o qualcosa di nuovo da integrare nella sua attuale routine.

I clienti possono anche utilizzare uno strumento per filtrare e scegliere gli aspetti che ritengono più importanti quando cercano un allenamento, per esempio il tipo di allenamento, l’istruttore, la durata o la musica. Gli abbonati ad Apple Music possono anche salvare la musica dagli allenamenti Fitness+ e ascoltarla successivamente.

Come funziona Apple Fitness+

Quando l’utente seleziona un allenamento in Apple Fitness+ e lo avvia su iPhone, iPad o Apple TV, anche Apple Watch lo avvia. Durante la sessione, i parametri forniti da Apple Watch appaiono sullo schermo e si animano per tenere alta la motivazione. La Burn Bar opzionale mostra la loro posizione in classifica rispetto alle altre persone che hanno completato in precedenza lo stesso allenamento.

Anche gli anelli Attività dell’Apple Watch compaiono sullo schermo, mostrando i progressi dell’utente e dando vita a una animazione quando vengono completati. Con Activity Sharing, gli utenti possono permettere gli amici e a familiari di vedere automaticamente gli allenamenti Fitness+ completati. Gli stessi allenamenti possono essere condivisi dall’utente sui propri canali social preferiti.

Apple Fitness+ viene lanciato con i tipi di allenamento più popolari, tra cui bici, tapis roulant, vogatore, HIIT, rafforzamento muscolare, yoga, ballo, core training e raffreddamento mindful, ognuno dei quali accompagnato da colonne sonore preparate dai trainer. Ogni settimana, il team di istruttori Fitness+ propone nuovi allenamenti di durata differente, su molteplici discipline e con diversi generi musicali affinché gli utenti trovino sempre nuove attività da scoprire.

Per accogliere gli utenti che non hanno mai fatto attività fisica, il programma Absolute Beginner in Fitness+ li guida attraverso i principi base dei movimenti e degli esercizi, preparandoli agli Studio Workout.

Molti allenamenti non richiedono attrezzi o solo un semplice set di pesi. Se l’utente avvia una sessione al tapis roulant con Fitness+ su macchine con Apple GymKit, l’allenamento gli chiede di fare tap per connettere Apple Watch in modo da sincronizzare i parametri.