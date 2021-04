Nuova versione dell’app Dov’è per iPhone e iPad con cui rintracciare anche prodotti di terze parti grazie alle capacità di localizzazione sicura e privata. Il Find My Network Accessory Program apre l’ampia rete globale di Dov’è ad altri produttori di dispositivi, che possono così integrare il servizio nei propri prodotti e permettere agli utenti di utilizzare l’app Dov’è per rintracciare altri oggetti.

I nuovi prodotti Belkin, Chipolo e VanMoof compatibili con l’app Dov’è sono già disponibili. L’app Dov’è su iPhone, iPad, iPod touch e Mac permette di rintracciare i dispositivi Apple, così come amici e familiari. Quando un utente non trova un dispositivo Apple, con l’app Dov’è può localizzarlo sulla mappa, farlo suonare o metterlo in modalità Smarrito per bloccarlo immediatamente. Inoltre, può far comparire sul display un messaggio con un numero di telefono e cancellare a distanza tutti i dati, nel caso finisse nelle mani sbagliate.

Come funziona l’app Dov’è per iPhone, iPad, iPod touch e Mac

Gli ultimi modelli delle e-bike S3 e X3 di VanMoof, gli auricolari true wireless Soundform Freedom di Belkin e il localizzatore One Spot di Chipolo sono i primi accessori di terze parti compatibili con Dov’è. Grazie a questi prodotti, le persone possono così ritrovare la loro bici, gli auricolari lasciati in palestra, lo zaino. La rete di Dov’è potenzia le funzioni perché permette di localizzare i dispositivi anche se non sono collegati a Internet o non possono farlo.

La rete di Dov’è è una rete di crowdsourcing composta da milioni di dispositivi Apple, che usa la tecnologia wireless Bluetooth per rilevare dispositivi smarriti o nelle vicinanze, e poi segnalare la loro posizione approssimativa ai proprietari. Il processo è crittografato end-to-end e anonimo: nessuno, neanche Apple o un altro produttore, può accedere alla posizione o ai dati del dispositivo.

Nato nell’ambito del Made for iPhone Program, il Find My Network Accessory Program è pensato per sviluppatori e sviluppatrici di accessori da inserire un prodotto esistente o in via di sviluppo nella rete di Dov’è. I prodotti di altre aziende devono rispettare tutte le misure a tutela della privacy previste per la rete di Dov’è a cui fanno affidamento gli utenti Apple.

I prodotti approvati verranno aggiunti alla nuova tab Accessori e presenteranno la dicitura Works with Apple Find My, così da poter identificare chiaramente la compatibilità con la rete e l’app Dov’è. Apple ha inoltre annunciato una bozza delle specifiche tecniche per i produttori di circuiti che verranno divulgate nei prossimi mesi. Queste specifiche permettono ad altri produttori di sfruttare la tecnologia Ultra Wideband nei dispositivi Apple dotati di chip U1.