Tutta la comodità di chiamare e navigare sul web senza alcun limite, sia dal fisso e sia dal mobile. Si tratta della più interessante delle opzioni per un utente alla ricerca di semplicità e libertà di utilizzo. La possibilità viene adesso offerta dalla nuova offerta Vodafone che riunisce tutti questi servizi in una unica tariffa. Si chiama Giga Family Infinito Edition e con molta chiarezza propone chiamate e navigazione su Internet da rete fissa e mobile. E se i dettagli fanno la differenza, sul fronte prestazionale il piano dell’operatore telefonico prevede la navigazione a 1 GB di velocità sulla GigaNetwork Fibra e di poter contare su una SIM nel prezzo da utilizzare in mobilità ovvero quando si è fuori casa.

Rete Vodafone sempre a disposizione con Giga Family Infinito Edition

Scegliere un’offerta di questo tipo significa poter accedere in ogni momento non solo alla rete Internet veloce di Vodafone. Ma anche di effettuare chiamate in libertà ai numeri fissi e mobile. Perché proprio questa è la caratteristica principale di Giga Family Infinito Edition che la differenzia rispetto ad altre tariffe: un fisso mensile per avere tutto compreso. Si tratta quindi di un’offerta che va incontro alle esigenze di semplificazione richieste da un numero crescente di utenti. Entrando allora nei dettagli della nuova offerta per internet a casa + mobile Vodafone, l’impegno di spesa è 39,90 euro al mese, a cui aggiungere 6,99 euro di costo di attivazione, naturalmente solo una volta. Cosa convince di questa durata? I due dettagli in più: l’assenza di vincoli di durata del contratto e la possibilità di interromperlo in ogni momento, tenendo conto che si rinnova in automatico ogni 24 mesi.

Scegliere il piano Giga Family Infinito Edition significa accedere ai benefit riservati ai clienti della linea fissa Vodafone. Pensiamo ad esempio all’ottenimento senza spesa del modem Vodafone Station 6 con Wi-Fi Optimizer integrato e alla SIM con traffico voce, SMS e giga illimitati da usare anche fuori casa per collegarsi al web, anche in modalità hotspot. Entrando nei particolari delle prestazioni, la tariffa consente di navigare sulla tua linea fissa fino alla velocità di un 1 Gbps nelle zone raggiunte dalla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), di 300 Mbps nelle aree coperte dal segnale FTTC (Fiber To The Cabinet) e di 20 Mbps per le linee ADSL.

Il Wi-Fi Optimizer permette di ottimizzare in automatico la connessione dei dispositivi collegati alla Rete. Il software integrato nella Vodafone Station 6 analizza infatti le abitudini di consumo e la velocità di ogni dispositivo e distribuisce le risorse di rete assicurando velocità e banda in linea con le reali esigenze. A dimostrazione dell’utilità a largo raggio, Vodafone Station supporta fino a 120 dispositivi collegati insieme, garantisce una durata maggiore delle batterie e una esperienza di gaming realmente soddisfacente.

Infine, ma non per ultimo per importanza, l’attivazione di Giga Family Infinito Edition permette di accedere ai contenuti della Vodafone TV, inclusi quelli di Now TV e Dazn.