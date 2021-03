Le piattaforme di app store per iPhone e iPad e per smartphone e tablet Android propongono numerose applicazioni di fotoritocco usualmente in versione gratuita, ma come è facile dedurre alcune di queste possono definirsi freemium per la loro capacità di offrire servizi aggiuntivi con features professionali. Nei paragrafi a seguire evidenziamo anche la presenza di eventuali versioni a pagamento.

Photo Lab

Questa applicazione è un editor fotografico molto potente, capace di modificare una foto donandole una caratterizzazione accattivante grazie all’utilizzo di filtri e cornici. Photo Lab è molto apprezzata dall’utenza vicina ai social network poiché in pochissimo tempo consente di poter effettuare fotomontaggi per ottenere cartoline vintage ed effetti suggestivi.

La funzionalità di condivisione delle proprie creazioni sui social network la rende un’applicazione user friendly e di grande impatto visivo.

FilterStorm Neue

Questa applicazione si pone tra le migliori per il fotoritocco ed offre qualcosa di diverso grazie alle eccezionali impostazioni avanzate per le operazioni di modifica. FilterStrom Neue ha la capacità di regolare curve, livelli e toni attraverso mixer di canali.

A tale caratteristica si aggiungono anche funzionalità legate alla modifica di nitidezza, filigrane, limpidezza, riduzione del rumore digitale. Eccellente per chi è alla ricerca di un’applicazione ricca di filtri e funzionalità. Versione sia gratuita che a pagamento.

AirBrush

Tra le applicazioni meno conosciute ma estremamente potenti c’è AirBrush, questa è un editor fotografico particolare perché consente di utilizzare funzionalità professionali anche a chi non ha nessuna competenza in questo settore. Attraverso pochi passaggi è possibile sfocare lo sfondo, chiarire o scurire specifici punti del volto o addirittura aggiungere effetti di luce sul paesaggio.

La caratteristica che distingue questa app dalla concorrenza è la possibilità di poter modificare le immagini direttamente in fase di scatto. Un piccolo gioiellino per chi non ha dimestichezza con software più complessi.

Prequel

Le applicazioni che consentono di modificare foto per poi postarle sui Social Network sono spesso identiche tra loro, Prequel si pone l’obiettivo di differenziarsi in modo originale.

Questa applicazione ha come unico scopo quello di offrire alla propria utenza un’infinità di effetti applicabili alle foto, garantendo a chi la utilizza di poter trascorrere ore nel ricercare la regolazione perfetta da postare sui Social. Nasce come editor per fotoritocco semplice e intuitivo, ma con un po’ di pratica può raggiungere ottimi livelli di professionalità.