Il Bonus Cultura è un’iniziativa del governo per i ragazzi nati nel 2004. Questa iniziativa permette a questi giovani di utilizzare 500 euro per acquistare prodotti culturali come libri, manuali di studio, CD, DVD, eBook Kindle, tra gli altri.

I destinatari del Bonus possono richiedere i buoni dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023 e utilizzarli per acquistare prodotti culturali su Amazon.it fino al 30 aprile 2024. Per utilizzare il Bonus, i diciottenni devono prima creare un buono sul sito 18app.it e quindi convertirlo in un codice Amazon sul sito amazon.bonus18.it.

Come si utilizza su Amazon il Bonus cultura per i diciottenni

Per accedere a questi buoni, i giovani devono essere registrati su 18app.it con la propria identità digitale, Spid o Carta di identità elettronica. La richiesta dei buoni può essere effettuata dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023 e questi possono essere utilizzati entro il 30 aprile 2024.

Per poter utilizzare i buoni su Amazon.it, i giovani devono prima creare un buono con un valore di 5, 10, 25 o 50 euro su 18app.it e poi convertirli in codici Amazon del medesimo valore sul sito amazon.bonus18.it. Durante la conversione, l’importo totale del buono verrà dedotto dal saldo 18app.

Una volta ottenuti i codici Amazon, questi possono essere utilizzati per acquistare una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, sia in un’unica soluzione che in più occasioni. La vetrina dedicata ai prodotti è disponibile su amazon.it/18app e garantisce una facile accessibilità ai prodotti culturali selezionati.

