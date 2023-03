L’E3 (Electronic Entertainment Expo) è una delle più grandi manifestazioni al mondo nel settore dei videogiochi, che si svolge annualmente a Los Angeles. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa della pandemia, l’evento torna nel 2021 con una nuova formula, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza più coinvolgente e interattiva.

Il nuovo organizzatore ha promesso un programma di networking in presenza, consentendo ai partecipanti di incontrarsi di persona e di connettersi con altri appassionati del settore. L’evento offrirà numerose opportunità per i giocatori, gli sviluppatori e gli espositori di incontrarsi e di scambiare idee sui nuovi trend e sulle tecnologie emergenti. Vedrà la partecipazione di alcune delle più importanti aziende del settore dei videogiochi, tra cui Sony, Microsoft, Nintendo e molte altre. Queste aziende presenteranno le ultime novità e iniziative, offrendo ai partecipanti un’anteprima esclusiva sui prossimi titoli in arrivo.

Attesi numerosi panel di discussione e seminari tecnici, durante i quali i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere nuove tecniche e best practices per lo sviluppo di videogiochi, nonché per la gestione e la promozione di tali prodotti. Ecco quindi attività ludiche, tra cui giochi interattivi, tornei e competizioni, che consentiranno ai partecipanti di mettere alla prova le loro abilità e di interagire con altri appassionati del settore.

Il calendario dell’E3 2023 a Los Angeles

È stato reso pubblico il programma e sono state aperte le registrazioni per l’E3, la fiera dei videogiochi che si terrà a Los Angeles quest’anno con una nuova formula e in presenza. ReedPop, l’organizzatore dell’evento, intende offrire un’esperienza migliorata ai partecipanti, mediante l’organizzazione di giornate e spazi dedicati agli operatori del settore e ai giocatori.

Gli E3 Industry Days, riservati a operatori del settore, stampa e content creator, si svolgeranno dal 13 al 15 giugno nelle sale West e South Hall, previa registrazione. Gli E3 Gamer Days, aperti al pubblico, operatori del settore e media, si terranno il 15 e il 16 giugno solo nella South Hall. La West Hall, dedicata esclusivamente agli Industry Days, è stata progettata sulla base dei feedback degli sviluppatori e offrirà soluzioni innovative per migliorare l’esperienza degli operatori, tra cui sale riunioni da prenotare in loco e un bar centrale all’interno dell’evento.

GamesIndustry.biz organizzerà eventi esclusivi “Meet the Investors” e “Meet the Brands” per fornire un punto di contatto tra sviluppatori, publisher, investitori e produttori di merchandise durante la E3 2023 Digital Week, che inizierà domenica 11 giugno. La fiera includerà anche showcase online come il PC Gaming Show, il Future Games Show, il Guerilla Collective e il Black Voices in Gaming. ReedPop, noto per organizzare altri grandi eventi nel settore dei videogiochi, come PAX ed EGX, e eventi dedicati ai fan, come lo Star Wars Celebration, annuncerà a breve il programma completo delle conferenze stampa di publisher e indie.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente condividere maggiori dettagli sui contenuti dell’E3”, afferma Kyle Marsden-Kish, ReedPop VP of Gaming. “ReedPop è entusiasta di portare un rinnovato E3 all’attenzione del pubblico come evento cardine per l’industria videoludica e per i suoi fan”. Molte compagnie, tra cui AAA, indie, tech e hardware, si sono già impegnate a partecipare alla fiera presso l’LA Convention Center, con l’eccezione di Nintendo che ha annunciato di non partecipare. Il roster completo degli espositori sarà annunciato a breve.