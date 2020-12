Al via un nuovo modello di accoglienza negli uffici dell’Agenzia dell’entrate. Come rendono noto il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro, la priorità è assegnati ai servizi online e agli accessi programmati con la prenotazione di appuntamenti anche dall’app delle Entrate e corsie dirette solo per le urgenze. È la nuova formula per l’ingresso ai servizi dell’amministrazione fiscale per accorciare le code e i tempi di attesa.

La possibilità di prenotare un appuntamento è disponibile per tutta la giornata via desktop e via smartphone. Basta andare sul sito web istituzionale e cliccare sul servizio dedicato o scaricare l’app AgenziaEntrate, senza bisogno di credenziali né di registrarsi a Fisconline.

In questo modo si programmano gli accessi e si mettono i cittadini in condizione di recarsi all’ufficio in sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti. Resta comunque aperta la possibilità dell’accesso diretto e senza appuntamento per i casi più urgenti.

Come funziona la prenotazione online e con l’app dell’Agenzia delle entrate

Per i servizi fiscali i cittadini possono prenotare gli appuntamenti sul sito web istituzionale, nella sezione Contatti e assistenza, cliccando su Assistenza fiscale Prenota un appuntamento.

I servizi catastali e ipotecari sono prenotabili con il servizio di Prenotazione appuntamenti servizi catastali, seguendo il percorso Contatti e Assistenza catastale Prenotazione appuntamenti servizi catastali e ipotecari. Per prenotare un appuntamento dal proprio smartphone occorre scaricare gratuitamente l’app AgenziaEntrate dagli store di Apple o Google.

Una volta prenotato il giorno e l’orario desiderato tra quelli disponibili, l’utente riceve una email di conferma ed è consultabile anche un promemoria delle prenotazioni effettuate. Per andare in ufficio in giornata è possibile prelevare il web ticket evitando inutili attese e controllare quando è il proprio turno allo sportello.

L’app consente di contattare il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile e di inviare un messaggio di posta elettronica per ricevere informazioni sulle varie questioni.

L’altro canale di contatto con l’Agenzia delle entrate è quello telefonico. Il servizio di prenotazione è sempre attivo: occorre chiamare il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso; il numero 06-96668907 da cellulare, e scegliere l’opzione 3.

Per chi chiama dall’estero il numero è lo 0039-0696668933. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati.