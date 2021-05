Xbox ha presentato una nuova ricerca che svela come il servizio Xbox Game Pass aiuti i gamer italiani a rimanere in contatto. Gli abbonati sono più propensi a connettersi regolarmente con amici e familiari attraverso il gioco rispetto a chi non è iscritto. a ricerca ha rilevato che due terzi dei gamer italiani gioca a titoli multiplayer online almeno una volta alla settimana, un dato più alto rispetto alla media europea del 53%.

Questa cifra aumenta per gli abbonati a Xbox Game Pass, che risultano più socievoli e interessati a diverse tipologie di giochi e che sono molto più propensi a giocare a titoli multiplayer online e a giocare online sia con la famiglia sia con gli amici.

Nuova ricerca Xbox Game Pass

L’indagine ha evidenziato come i servizi d’intrattenimento in abbonamento siano un pilastro nella vita di tutti i giorni: il 94% dei gamer italiani possiede un abbonamento che dà accesso a film, contenuti TV, musica o altri prodotti, e il 65% degli intervistati dichiara di avere anche un abbonamento di gioco attivo.

La ricerca ha approfondito la frequenza con cui i gamer italiani consumano contenuti di diverso tipo attraverso i servizi in abbonamento: oltre due terzi degli intervistati affermano di guardare film o contenuti TV e di ascoltare musica tramite abbonamento almeno una volta alla settimana. Sebbene gli abbonamenti a servizi di gioco siano ancora relativamente recenti, dal punto di vista del coinvolgimento si confermano all’altezza di altri servizi d’intrattenimento che esistono da molto più tempo.

La metà dei gamer italiani gioca attraverso un servizio in abbonamento almeno una volta alla settimana, dato che aumenta prendendo in considerazione gli abbonati a Xbox Game Pass, l’81% dei quali gioca attraverso il servizio almeno una volta alla settimana. Secondo i risultati della ricerca, il motivo principale per cui i gamer italiani si iscrivono a un nuovo servizio in abbonamento è la possibilità di accedere a molti contenuti diversi.

Questa motivazione è infatti stata indicata dal 59% degli intervistati, mentre altri motivi per iscriversi a un nuovo servizio in abbonamento sono il semplice processo di configurazione e l’accesso immediato ai nuovi contenuti non appena vengono rilasciati.

Secondo la ricerca infine, i generi preferiti dai gamer in Italia sono gli action-adventure, i platformer e i titoli di sport e racing. La libreria Xbox Game Pass include titoli platform game come Ori and the Will of the Wisps e Hollow Knight, giochi d’azione e d’avventura come Dead Cells, RPG come Outriders e giochi di corse come DiRT 5 e Forza Horizon 4.

Per Ryan Cameron, direttore di Xbox per l’area Emea, “i giochi hanno una capacità unica di unire le persone ed è incredibile vedere come Xbox Game Pass svolga un ruolo prezioso per così tante persone in tutta Europa, che usano il gioco come un modo per connettersi regolarmente con amici e familiari”.