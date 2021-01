Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+ sono i due nuovi notebook della società sudcoreana che coniugano elevate prestazioni e design elegante a un prezzo accessibile. La linea Chromebook 4 offre aggiornamenti sia hardware che software, fornendo nuove funzionalità e sono pensati per gli utenti alla ricerca di resistenza, portabilità e usabilità.

La linea Samsung Chromebook 4 è caratterizzata da un design pulito, senza la presenza di alcuna vite. Chromebook 4 è dotato di uno schermo da 11,6 pollici, uno spessore di 16,8 mm quando chiuso e pesa 1.18 kg. Chromebook 4+ offre uno schermo più ampio, da 15,6 pollici, per un peso di 1,7 kg. Grazie alla risoluzione Full HD, le immagini e i testi risultano chiari e nitidi. Il notebook consente di avere un ampio spazio di lavoro per il multitasking offrendo la possibilità di aprire diverse finestre in un solo schermo.

Caratteristiche e prezzo Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+

Dalla sua ci sono uno spazio di archiviazione fino a 64 GB, 4 GB di memoria e il processore Intel Celeron N4000. La linea Chromebook 4 è dotata del più recente standard di connettività wireless con funzionalità Wi-Fi Gigabit, che consente di riprodurre in streaming dal web contenuti ad alta definizione e trasferire GB di dati in pochi secondi.

La linea Chromebook 4 offre i vantaggi di un Chromebook: creare e collaborare grazie a Documenti Google e Google Drive, navigare sul web in modo più efficace su Chrome e scaricare tapp e servizi grazie a Google Play Store. Chromebook 4 e 4+ arrivano con l’Assistente Google integrato e dunque è possibile aggiornare il proprio calendario o rispondere a un messaggio, con il comando vocale Hey, Google.

Con la funzionalità della porta USB-C integrata non solo per l’alimentazione, ma anche per il trasferimento dati ad alta velocità, con una velocità fino a 5 Gbps, è possibile caricare e trasferire i dati in modo molto rapido. E poiché è possibile collegare Chromebook 4 o 4+ a un monitor 4K, si può passare alla visualizzazione Ultra-HD per visionare una presentazione di lavoro, uno show televisivo o giocare su uno schermo più grande.

Chromebook 4 e Chromebook 4+ si caratterizzano per una maggiore durata della batteria che può arrivare fino a rispettivamente 12,5 e 10,5 ore. Capitolo prezzi, Samsung Chromebook 4 è in vendita al costo di 359,90 euro e il Samsung Chromebook 4+ a 409,90 euro.

Per dirla con le parole di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, Samsung offre ai propri consumatori una lineup di prodotti molto profonda per fornire un’esperienza d’uso personalizzata secondo le diverse necessità degli utenti, garantendo su ogni dispositivo alte prestazioni, innovazione e design: “Per Samsung, infatti, è fondamentale avere sempre in mente le esigenze dei consumatori, soprattutto alla luce del contesto che stiamo vivendo, in cui il ricorso alla modalità di smart working ha subito una considerevole accelerazione”.