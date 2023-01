Google Stadia è un servizio di streaming di giochi in abbonamento offerto da Google. Consente agli utenti di giocare a giochi di alta qualità su una varietà di dispositivi, tra cui PC, telefoni cellulari, tablet e televisori compatibili con Chromecast Ultra, senza la necessità di una console di gioco o di un PC potente.

Utilizzando la tecnologia di streaming, gli utenti possono accedere a una vasta libreria di giochi e giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo con una connessione internet adeguata. Google Stadia offre funzionalità come il gioco in streaming in 4K, il multiplayer online e la possibilità di condividere il proprio schermo con gli amici. Con l’aumento del numero di Android TV compatibili, la sua diffusione è destinata ad aumentare.

Quali sono le Android TV compatibili con Google Stadia

Una Android TV è una versione del sistema operativo Android progettata per dispositivi televisivi. Includono funzionalità come la navigazione tramite telecomando, l’integrazione con Google Assistant e l’accesso a una vasta gamma di app, giochi e contenuti multimediali attraverso Google Play Store.

Le Android TV consentono di trasmettere contenuti dal proprio smartphone o tablet alla TV tramite la funzione di mirroring dello schermo o tramite Chromecast integrato. Alcune Android TV includono anche caratteristiche avanzate come il supporto per la risoluzione 4K e HDR, la navigazione vocale e l’integrazione con altri dispositivi smart come le telecamere di sorveglianza e i termostati.

Per utilizzare Google Stadia su un dispositivo Android TV, è necessario che il dispositivo sia compatibile con l’app Google Stadia. Attualmente, i dispositivi Android TV compatibili con Google Stadia includono:

Chromecast Ultra

NVIDIA Shield TV (2015 e 2017)

Xiaomi Mi Box

Google Nest Hub Max

Google Nest Mini (2a generazione)

Google Nest WiFi

Google Nest WiFi Router

Google Home Hub

Google Home Max

Google Home Mini (1a e 2a generazione)

Google Home

Google Home Hub (1a generazione)

Google Home Mini (1a generazione)

Google Wifi Router

Su Google Stadia ci sono molti giochi divertenti disponibili. Alcuni dei più popolari e acclamati dalla critica includono: Red Dead Redemption 2, gioco d’azione western che ti immerge in un mondo aperto e realistico, dove dovrai sopravvivere e combattere contro banditi e animali selvatici. Ma anche Assassin’s Creed Valhalla, gioco d’azione-avventura ambientato nell’epoca vichinga, dove dovrai combattere, esplorare e costruire la tua colonia e Doom Eternal, gioco di azione frenetico in prima persona dove dovrai affrontare orde di demoni in una serie di livelli intensi e sanguinosi.

Ecco quindi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gioco d’avventura epico dove dovrai esplorare un vasto mondo aperto, raccogliere oggetti e combattere contro i nemici per salvare il regno di Hyrule, e FIFA 21, gioco di calcio realistico che ti consente di giocare partite contro altri giocatori online o contro l’IA, creare e gestire la tua squadra e partecipare a competizioni ufficiali.