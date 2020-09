Appuntamento a mercoledì 16 settembre per ottenere tutte le risposte relative alla PlayStation 5. Sony terrà il suo evento vetrina per PlayStation 5 in cui annuncerà uscita, prezzo e giochi disponibili della sua console da salotto. In base alla tabella di marcia ipotizza, il passaggio dalla presentazione all’avvio delle vendite sarà piuttosto breve considerando che PlayStation 5 dovrebbe raggiungere a novembre 2020.

Se Sony annuncia il prezzo e la data di rilascio di PS5 mercoledì, anche i preordini per la nuova console inizieranno lo stesso giorno o entro la prossima settimana. Alcuni esperti di tecnologia hanno ipotizzato che l’evento Showcase di PlayStation 5 di Sony aiuterà l’azienda a creare l’hype attorno alla nuova console. Microsoft ha giocato d’anticipo e ha annunciato Xbox Series X al prezzo di 499 euro e Xbox Series S a 299 euro con disponibilità dal 10 novembre.

Come vedere in diretta streaming PlayStation 5 Showcase

Appuntamento con lo Showcase PlayStation 5 di Sony avrà luogo mercoledì 16 settembre alle ore 22 italiane. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali Twitch e YouTube di PlayStation. Secondo Sid Shuman, responsabile delle comunicazioni di Sony Interactive Entertainment, durerà circa 40 minuti. La società promette “aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei nostri partner di sviluppo di livello mondiale”. Sony ha già rivelato oltre 30 giochi per PS5 come Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West, ma ci aspettiamo di vedere altri titoli il 16 settembre.

Secondo quanto riferito, Sony ha tagliato il prezzo della PS5 in seguito agli annunci a sorpresa di Microsoft. Tutti gli occhi saranno puntati su come Sony valuta il prezzo della sua PlayStation 5 Digital Edition, la console che non ha unità disco ottico ma fornirà le stesse prestazioni della PS5 standard.

Come sarà la PlayStation 5

La PS5 utilizza CPU e GPU AMD personalizzate; viene fornito con una CPU con architettura Zen 2 a otto core che funziona fino a 3,5 GHz, una GPU da 10,28 teraflop con clock a 2,234 GHz. La console vanta anche 16 GB di memoria GDDR6. La PS5 utilizza anche l’archiviazione a stato solido come Xbox Series X. Essendo la console di nuova generazione, la PS5 sarà in grado di produrre un massimo di 8K o 4K a 120 fps. La console di gioco dispone anche di un nuovissimo controller con feedback tattile che sostituisce la tecnologia tipica dei joypad. Sony ha confermato che i giochi per PS4 saranno riproducibili su PlayStation 5.

Sony ha già confermato 40 nuovi giochi per PlayStation 5 tra cui Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, Demon’s Souls, Destiny 2, Far Cry 6, FIFA 21, Gran Turismo 7, Hitman 3, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K21, Resident Evil 8: Village.