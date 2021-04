Nexo Plus è una piattaforma di streaming digitale che si pone come un’alternativa di elevato livello culturale e artistico alle piattaforme come Netflix, Amazon Prime o Disney Plus. Ospita contenuti su musica, scultura, performance artistiche, danza, pittura, opera, storia, documentari, biografie e cinema d’autore. A oggi Nexo+ ha i diritti di oltre 1.500 ore di contenuti suddivisi in 9 categorie definite mondi: Arte, Attualità, Ballo, Biografia, Cinema, Musica classica, Musica pop, Performance dal vivo e Storia.

Inoltre fa fruttare collaborazioni per la produzione di nuovi contenuti originali con Elisabetta Sgarbi, con il Far East Film Festival, con la Feltrinelli Real Cinema, con la divisione cinema della Scuola Holden e con Unitel GmbH, società tedesca specializzata nella registrazione di concerti di musica classica. Diversi i contenuti artistici disponibili in esclusiva.

Come funziona la nuova piattaforma Nexo+: contenuti e prezzi

Nexo+ è la piattaforma on demand per il tempo libero di qualità a cui accedere dopo avere sottoscritto un abbonamento che permette di guardare contenuti in streaming o scaricarli sui propri dispositivi. Nexo+ è compatibile con PC Windows, Mac, Chrome OS, Dispositivi mobili Android, iOS, iPadOS, Smart TV, box e stick dotati di sistema operativo Android TV, Chromecast e AirPlay, Apple TV, Amazon Fire TV.

Prossimamente anche LG smart TV con WebOS 3.0 o successivi (dal 2016), Samsung smart TV con TizenOS (dal 2016 o successivi). Ogni abbonamento consente di accedere da un massimo di 5 dispositivi registrati. Tuttavia è possibile utilizzare Nexo+ da un massimo di due dispositivi contemporaneamente. I dispositivi associati al proprio utente si possono cancellare nella pagina Account.

L’utente può attivare un sistema di controllo per i contenuti vietati ai minori di 14 anni.

Se attivi il Parental Control, la visione di contenuti vietati ai minori di 14 anni sarà subordinata all’inserimento di un codice Pin. L’abbonamento a Nexo+ prevede un periodo di prova gratuito di 7 giorni per i nuovi abbonati, sia per l’offerta mensile che per quella annuale. Una volta che inserito il metodo di pagamento e abbonato alla tua offerta, mensile o annuale, l’utente ha la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio per 7 giorni.

Al termine del periodo di prova gratuito viene addebitato l’importo relativo all’abbonamento selezionato in fase di registrazione tramite il metodo di pagamento prescelto.

L’abbonamento a Nexo+ costa 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro l’anno con un periodo di prova di 7 giorni e potrà essere fruito su un massimo di cinque dispositivi e fino a due stream contemporanei.