Continua a moltiplicarsi le proposte di imprese e associazioni che mettono a disposizione servizi gratuiti per privati e aziende. i servizi e le soluzioni innovative a cui è possibile accedere sono coordinati dall’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Come Madcommerce, il software e-commerce made in Italy senza commissioni e con assistenza telefonica in italiano. Durante l’emergenza coronavirus viene offerto l’utilizzo della demo gratuitamente per 90 giorni anziché 14 giorni. Basta attivare la demo al sito e segnalare l’url del negozio all’assistenza tecnica per prolungare l’utilizzo gratuito.

Smshosting, sms gratis

Smshosting offre la piattaforma di invio sms a onlus, aziende sanitarie, comuni o altre aziende che hanno necessità di comunicare in modo rapido con i propri pazienti, cittadini, utenti. Lo strumento è utile per comunicare con tutte le fasce di età della popolazione anche senza connessione Internet. I pacchetti offerti sono fino a 1.000 SMS per ente o azienda. Coloro che vogliano usufruire di questa opportunità possono contattare l’azienda al numero 0437 30419 o via email ([email protected]) riportando la volontà di aderire all’iniziativa solidarietà digitale.

Team Service, formazione e assistenza su firma digitale

Team Service offre gratuitamente una mini-guida e sessioni di assistenza, della durata massima di 15 minuti, sull’uso pratico della firma digitale. Il servizio ha l’obiettivo di assistere professionisti ed imprese, già in possesso di firma digitale, nel corretto utilizzo del dispositivo per la sottoscrizione di documenti digitali nei formati P7M e PDF, qualora stiano incontrando difficoltà. Per usufruire del servizio occorre collegarsi alla pagina dedicata.

Pazienti.it, consulto con lo specialista

Pazienti.it, offre gratuitamente un servizio di videoconsulto che permette al paziente, da remoto, di parlare con un medico, rivolgendo domande e ottenendo risposte sul delicato argomento. Per prenotare basta collegarsi alla pagina dedicata al progetto mentre per ottenere il videoconsulto gratuito occorre utilizzare il codice omaggio Coronavirus

TocTo, video live chat

TocToc fino al 30 giugno e per 3 mesi offre gratuitamente alle aziende la possibilità di attivare una video live chat sul proprio sito per comunicare in tempo reale con i propri visitatori e clienti web. L’utente per fare richiesta della video live chat sul proprio sito deve compilare il form che trova alla fine della pagina informativa.