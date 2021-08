Il mondo bancario sembra aver risposto alla chiamata del Governo in favore dei giovani che vogliono comprare casa: dall’analisi di Facile.it emerge che alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciato mutui al 100%, destinati a chi ha meno di 36 anni, con tassi fissi che partono dall’1,10% (Taeg), valore più basso di sempre per un finanziamento di questo genere.

In base alle simulazioni, su un campione di oltre 250.000 richieste di prestito raccolte tramite Facile.it e Mutui.it nel primo semestre 2020-2021, grazie a queste condizioni gli under 36 possono risparmiare decine di migliaia di euro in interessi in virtù dei tassi ai minimi storici.

Prestiti con tassi fissi a partire dall’1,10%

Ipotizzando un finanziamento fisso al 100%, di importo pari a 126.00 euro da restituire in 25 anni, il miglior Taeg disponibile online per un under 36 è pari a 1,10%, con una rata mensile di 477,72 euro. Un solo mese prima, per la stessa operazione, il miglior Taeg disponibile online era pari a 2,46% e la rata era di 552,65 euro.

Grazie a questi nuovi prodotti il risparmio per il giovane mutuatario è di quasi 900 euro all’anno, vale a circa 22.500 euro per l’intera durata del finanziamento. Se è vero che in alcuni casi i cosiddetti mutui under36 sono destinati solo ad aspiranti mutuatari con Isee inferiore ai 40 mila euro, ci sono banche che pongono come unico limite quello dell’età del richiedente e dell’importo massimo erogabile, normalmente fino a 250.000 euro.

I giovani alle prese con l’acquisto della prima casa possono beneficiare delle novità introdotte dal Governo tra cui l’ampliamento sino all’80% della garanzia concessa dal Fondo Consap, fondamentale per agevolare l’accesso al credito, e le diverse esenzioni tra cui la cancellazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’eliminazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e, in caso di compravendita soggetta a Iva, il riconoscimento di un credito di imposta da recuperare attraverso la dichiarazione dei redditi.

Come evidenziato dall’osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it, nel primo semestre 2021 gli under 36 rappresentavano il 34,3% di chi presentava domanda, valore in aumento del 12,3% sul 2020. Un dato destinato a crescere nei prossimi mesi, non solo grazie agli incentivi del Governo, ma anche in funzione della nuova offerta degli istituti di credito. Nel solo mese di giugno, quando si è iniziato a parlare degli incentivi, la domanda di finanziamenti da parte degli under 36 è arrivata a valere quasi il 40% del totale.