Un terzo dei mutui per l’acquisto di un’abitazione è richiesto da under 35. Lo evidenzia un’indagine di Facile.it e Mutui.it, realizzata su un campione di circa 120 mila domande di finanziamento per la casa: quasi una domanda su tre è stata presentata da un aspirante mutuatario con meno di 35 anni. Analizzando i dati emerge che, dal 2019 a oggi, il peso percentuale degli under 35 è lievemente cresciuto, dal 31% al 32% rilevato nel primo trimestre 2021.

In netto aumento, invece, l’importo medio richiesto da questa fascia di età: dai 134.257 euro del 2019 ai 139.634 del primo trimestre scorso (+4%). L’aumento, spiegano gli esperti di Facile.it, è strettamente legato al calo dei tassi che ha consentito di puntare a cifre più alte rispetto al passato, mantenendo comunque una rata bassa.

Mutui casa e domande: un terzo è di under 35

Un altro dato interessante emerge dallo studio: i giovani con meno di 35 anni chiedono importi superiori alla media nazionale. Nel primo trimestre 2021, ad esempio, la richiesta media under 35 è risultata superiore dell’1,6% a quella del Paese; la differenza va letta anche alla luce del peso delle surroghe, prodotto più presente nella fascia over 35 e legato a domande di prestito solitamente di importo più contenuto.

Analizzando le sole istanze di mutuo per la prima casa, emerge che il peso percentuale degli under 35 è ancora più elevato: più di 4 richieste su 10 provengono proprio da questa fascia d’età. Anche in questo caso la quota dei giovani è aumentata negli ultimi due anni: nel 2019 gli under 35 rappresentavano il 40%, nel 2020 è arrivata al 43% del totale, con un aumento del 7,5%. L’importo medio richiesto dagli under 35 è passato da 140.026 euro del 2019 a 144.801 euro nel primo trimestre del 2021, con un +3,4%.

«Il problema principale cui spesso devono far fronte gli under 35 è di non poter contare su sufficienti risparmi per riuscire ad abbassare sotto l’80% la quota di immobile da finanziare tramite mutuo», spiega Ivano Cresto, managing director prodotti di finanziamento di Facile.it. In base ai dati del portale, nel primo trimestre 2021 più di 2 aspiranti mutuatari su 3 con meno di 35 anni hanno chiesto un prestito con LTV (Loan To Value) superiore all’80%, più difficili da ottenere e più costosi.

La differenza in termini di rata può essere importante: da una simulazione di Facile.it emerge che, per un mutuo fisso al 70% di importo pari a 180.000 euro, da restituire in 25 anni, il miglior Taeg rilevato online ad aprile è all’1,04%, con una rata di 466 euro; per lo stesso finanziamento, con LTV pari al 100%, il Taeg sale a 2,29% e la rata è di 776 euro.