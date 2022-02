Pronti a entrare nel mondo delle assicurazioni casa? Le proposte sono infatti numerosissime e occorre spulciare con attenzione alla ricerca della migliore offerte per la famiglia.

Allianz. “Casa Tua”, polizza che tutela la casa e la famiglia, con in più una novità: la tutela per i danni causati dai vicini “Allianz Now”, applicazione al servizio dell’assicurato per un’assistenza in tempo reale dentro e fuori casa (furti, guasti, incendi).

Axa Italia. “ConFido”, polizza che garantisce una protezione completa per ogni aspetto della vita di cani e gatti, e tutela anche in caso di danni che l’amico a 4 zampe può provocare ad altri. Copre anche le spese veterinarie per gli interventi chirurgici causati da infortunio o malattia “Nuova Protezione Casa”, polizza che tutela la casa a 360 gradi, dai rischi informatici alla tutela che riguarda guasti causati dai ladri.

Generali. “Generali Sei a Casa-In Touch” polizza che tutela la casa a 360 gradi “Immagina Benessere” fabbri, elettricisti o idraulici, tecnici per la manutenzione della caldaia o del condizionatore. Ma anche baby-sitter e collaboratrici domestiche, nonché accompagnamenti per figli minori nel caso di infortunio del genitore.

Mediolanum. “Mediolanum Capitale Casa” pensa agli animali domestici e tutela contro i danni involontari causati a terzi dall’animale domestico “Casa No Problem” mette a disposizione una serie di artigiani, dall’idraulico al fabbro, per soccorrere la famiglia in caso di necessità. Infine, offre un aiuto concreto e duraturo nel caso non si sia più in grado di gestire la quotidianità in autonomia.

Poleey. Applicazione che consente, dopo il suo download, di assicurare, tramite micropolizze, rischi di breve durata legati a eventi e momenti specifici della vita del cliente.

UnipolSai. “Unibox Pets”, sistema da agganciare direttamente al collare di cani e gatti, permette di tutelarsi dai rischi legati al possesso di animali: permette la localizzazione in tempo reale e l’invio di una notifica di allarme da parte di terzi “Unibox Casa”, un dispositivo elettronico avanzato che fa da Grande Fratello per tutta la famiglia: dotato di sensori fumo, acqua, gas-monossido, volumetrici e perimetrali, in grado di proteggere l’abitazione segnalando tempestivamente eventuali emergenze e avvisando in tempo reale l’assicurato.

Zurich. “Assistenza famiglia”, polizza per le emergenze domestiche: idraulici, elettricisti, ma anche guardie di sorveglianza, medici o ambulanza. Offre anche un servizio telefonico gratuito di consulenza per informazioni burocratiche e legali.