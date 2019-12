Leggere i messaggi al polso su Apple Watch senza estrarre l’iPhone è una comodità, ma come fare? Nella parte inferiore di una conversazione troviamo una serie di opzioni per rispondere: il microfono è per dettatura, l’emoji per le faccine, l’opzione per inviare il battito cardiaco, e il pulsante per attivare la scrittura a mano di una risposta. Se scorriamo sotto queste opzioni, vediamo una serie di risposte precompilate. Se qualcuno ci ha fatto una domanda, l’app suggerisce alcune semplici risposte. Altrimenti, una delle frasi generiche fornite potrebbe essere adeguata alla nostra risposta veloce. Tocchiamo il pulsante con la faccina sorridente per entrare nelle opzioni emoji. Anche se le usiamo poco, sono un ottimo modo per inviare una risposta rapida.

Esistono cinque modi per inviare emoji, scorriamo per passare da una all’altra. Se abbiamo creato messaggi scritti a mano dal nostro iPhone o abbiamo inviato degli sticker, li troviamo nella prima delle cinque schermate. Messaggi offre anche alcune frasi comuni scritte a mano. La seconda schermata fornisce l’accesso alle emoji. Prima mostra quelle che usiamo spesso. Scorriamo verso il basso per l’elenco o fino a visualizzare le scorciatoie per categorie diverse. Tocchiamo l’emoji per inviarla. Scorrendo a destra troviamo le emoji animate che mostrano diverse faccine, cuori e mani. Scorriamo su ognuna per vedere le diverse animazioni che offrono. Ancora una volta, tocchiamo l’emoji per inviarla. Torniamo alla schermata iniziale.

Tocchiamo il pulsante del microfono per dettare il messaggio. Non appena si tocca, inizia ad ascoltare e le parole appaiono sullo schermo. Tocchiamo Invia in alto a destra per spedirlo. Per rendere migliori i messaggi, possiamo dare istruzioni per qualsiasi punteggiatura: possiamo quindi dire “virgola” o “punto interrogativo” o persino aggiungere una “faccina sorridente”. Toccando Scrivi a mano, appare un quadrato sullo schermo, in cui possiamo scrivere le lettere del messaggio una alla volta, compresa la punteggiatura. Ci sono un pulsante per gli spazi e uno per cancellare nella parte inferiore dello schermo. Se sbagliamo una parola, tocchiamola per evidenziarla, quindi ruotiamo la corona digitale per passare attraverso i suggerimenti.

È anche possibile toccare per spostare il cursore e inserire le parole o scorrere il messaggio per rileggerlo. In iMessage su iPhone possiamo rispondere con un semplice pollice in su. Se qualcuno ha suggerito di incontrarsi, premiamo fermamente sulla conversazione e tocchiamo Invia posizione per condividere dove ci troviamo con quel contatto. Otterrà un link a una mini mappa, che potrà aprire nell’app Mappe.