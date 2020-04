Con Apple Watch è facile tenere sotto controllo il proprio cuore ovvero il battito cardiaco con un elettrocardiogramma. Per configurare l’Ecg, apriamo Salute su iPhone ed entriamo nella sezione Cuore delle opzioni, tocchiamo Configura l’app ECG e seguiamo la procedura. Vediamo l’app sul Watch, ma se non è disponibile occorre aggiornare iOS e watchOS. Per eseguire una misurazione, apriamo l’app Ecg e appoggiamo il braccio su un tavolo o sulle gambe. Posizioniamo l’indice dell’altra mano sulla corona digitale, ma senza premerla.

La registrazione dura 30 secondi, cerchiamo di non muoverci in questo periodo. Quando il test è completato, troviamo i risultati nell’app Salute su iPhone. L’app classifica i risultati come Ritmo sinusale, Fibrillazione atriale, Frequenza cardiaca ridotta o elevata, Risultato non soddisfacente. Possiamo esportare i risultati in un pdf da condividere con il medico.

Disponibile negli Stati Uniti, per l’Europa e l’Italia occorrono ancora alcuni passaggi burocratici prima del via libera. Apple Watch è disponibile in due misure, da 40 mm e da 44 mm. L’altoparlante più potente del 50% è ideale per fare telefonate, interagire con Siri e usare la funzione Walkie-Talkie.

La Digital Crown include il feedback aptico che offre una reattività migliore e più fisica emettendo dei colpetti in successione. L’interfaccia utente è stata ottimizzata in funzione del display più ampio: le icone delle app e i font sono più grandi e facili da leggere, mentre le complicazioni sono diventate più precise e più informative. I nuovi quadranti sfruttano i vantaggi dell’ampio display dei modelli Series 4. Il quadrante Infograph è completamente configurabile, mentre quello Breathe si anima al ritmo del respiro. Alcuni tipi, fra cui Vapor, Liquid Metal, Fire e Water, si animano creando effetti originali in corrispondenza dei bordi arrotondati della cassa.