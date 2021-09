Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G sono i due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. La terza generazione di questi dispositivi innovativi integra miglioramenti che li rendono più resistenti e più performanti, in grado di sfruttarne le peculiarità. I due device offrono agli utenti nuove opportunità per lavorare, giocare e guardare contenuti con esperienze di intrattenimento più coinvolgenti.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, tutte le novità

Pensato per chi è alla ricerca di produttività e intrattenimento, Z Fold3 è il dispositivo per il multitasking, grazie a performance elevate e al display Infinity Flex senza interruzioni da 7,6 pollici e all’introduzione del supporto della S Pen, compatibile con un dispositivo pieghevole. Z Flip3 è il dispositivo per gli amanti dello stile e della praticità, grazie al suo design elegante, compatto e tascabile, combinato con funzionalità fotografiche migliorate e un display esterno più ampio, progettato per l’utilizzo in mobilità.

Z Fold3 e Z Flip3 esibiscono la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8. Entrambi i dispositivi sono realizzati con il nuovo Armor Aluminum, insieme al Corning Gorilla Glass Victus, che garantisce la protezione da graffi e cadute accidentali. Entrambi i dispositivi presentano una nuova pellicola protettiva realizzata in Pet elasticizzato che ottimizza il rendimento dello schermo dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni.

Il sistema Hideaway Hinge, introdotto per la prima volta in Galaxy Z Flip, consente al dispositivo di restare fermo in posizione indipendentemente dall’angolo di apertura, offrendo un’esperienza d’uso innovativa in modalità Flex. Inoltre, la tecnologia Sweeper migliorata prevede setole più corte, che aiutano a respingere la polvere e altre particelle, garantendo la resistenza del dispositivo e un’esperienza utente più fluida. Z Fold3 e Z Flip3 hanno superato un test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure. Infine, i due nuovi smartphone vantano il nuovo AP (Access Point) da 5nm e la compatibilità con la banda 5G.

Z Fold3 è caratterizzato da un design più sottile e leggero, per una portabilità superiore rispetto a Galaxy Z Fold2. Sarà disponibile in tre colorazioni senza tempo: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver. Galaxy Z Fold3 è disponibile a partire da 1.849 euro e Galaxy Z Flip3 a un prezzo che parte da 1.099 euro.