Samsung Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G sono i nuovi smartphone top di gamma del produttore sudcoreano. Il primo dei due si caratterizza per un design sottile e un display compatto da 6,2 pollici mentre Galaxy S21+ 5G, con il suo display più ampio da 6,7 pollici e una batteria più capiente si rivolge anche agli amanti del gaming.

La serie Galaxy S21 introduce un nuovo alloggiamento per il comparto fotografico che si fonde con la cornice metallica del dispositivo. Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G sono disponibili in più colori, tra cui il nuovo Phantom Violet. Il device mette in mostra un display intelligente Infinity-O Dynamic Amoled 2X con refresh rate adattivo da 120Hz per una migliore qualità di visione e scorrimento.

Lo schermo modifica automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato limitando il consumo di batteria.

Cosa cambia con Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ 5G

Passi in avanti nel comparto fotografico di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ 5G con la funzione Fermo Immagine 8K permette di ottenere immagini dai video in 8K, mentre Super Stabilizzatore garantisce fluidità dei video a 60fps indipendentemente dalla velocità o dalle condizioni di ripresa. Con la nuova funzionalità Vista da Regista è possibile cambiare inquadratura mentre si sta registrando, visualizzando in anteprima le diverse angolazioni offerte dalle fotocamere posteriori.

L’utente può anche registrare i video contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore grazie a Doppia Registrazione, per riprendere le proprie reazioni in tempo reale. Abbinando lo smartphone con le nuove Galaxy Buds Pro è possibile registrare anche i suoni ambientali e la propria voce.

Galaxy S21 è protetto da Samsung Knox Vault, la piattaforma di sicurezza proprietaria integrata a livello di processore (SoC). Con l’aggiunta di una memoria sicura a prova di manomissione, Samsung Knox Vault permette a Galaxy S21 di innalzare il livello di protezione. Galaxy S21 introduce, inoltre, un nuovo strumento per monitorare e proteggere la propria privacy.

È infatti possibile rimuovere i metadati sulla posizione dalle foto prima di condividerle. Con la nuova funzionalità Private Share è possibile controllare chi accede al contenuto inviato e per quanto tempo rimane disponibile. Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G sono acquistabili in Italia nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S21 5G: nella versione da 8 GB + 128 GB al prezzo di 879 euro e nella versione da 8 GB + 256 GB al prezzo di 929 euro

Galaxy S21+ 5G: nella versione da 8 GB + 128 GB al prezzo di 1.079 euro e nella versione da 8 GB + 256 GB al prezzo di 1.129 euro

Se Galaxy S21 5G è disponibile nei colori Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White, Galaxy S21+ 5G può essere scelto in Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black. Solo su Samsung.com sono disponibili anche le colorazioni Phantom Gold e Phantom Red.