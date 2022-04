Ecco la nuova serie di Smart Monitor di Samsung, l’M8, con un design aggiornato ed elegante. Offre l’iconico design sottile di Samsung in quattro nuovi colori, Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green, disponibile in formato 32 pollici con risoluzione UHD e SlimFit Camera.

Oltre a essere un monitor tradizionale, l’M8 permette agli utenti anche di godere di una varietà di servizi OTT, compresi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV via Wi-Fi senza la necessità di collegarsi a un PC o a una TV. Lo spessore del nuovo modello è di 11,4 mm, circa tre volte più sottile rispetto ai modelli precedenti.

SlimFit Camera per la nuova serie di Smart Monitor a firma Samsung

Smart Monitor M8 è dotato di un hub IoT denominato SmartThings Hub, dove gli utenti possono collegare tutti i dispositivi IoT in modalità wireless. L’app SmartThings permette agli utenti di monitorare facilmente i dispositivi IoT di tutta la casa con il pannello di controllo intuitivo che evidenzia tutte le informazioni fornite da altri dispositivi collegati all’M8, tra cui il light switch e il plug power.

L’M8 consente di creare un ambiente di home office senza utilizzare un PC, collegandosi a diversi dispositivi IT attraverso lo Smart Hub aggiornato. L’interfaccia utente Workspace offre tutti i servizi necessari per lavorare su uno schermo, aiutando gli utenti a connettersi in modalità wireless a un PC Windows o Mac e utilizzare una vasta gamma di funzioni utili, tra cui Samsung DeX, Apple AirPlay 2 e i servizi cloud di Microsoft 365 così come il mirroring dei contenuti dallo smartphone all’M8.

Il display offre la tecnologia adaptive picture, in grado di migliorare il comfort dello spettatore regolando automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore.

Smart Monitor M8 è dotato di SlimFit Camera, una webcam magnetica e removibile che può essere fissata al monitor mantenendo ordinato lo spazio sulla scrivania senza alcun cavo antiestetico. SlimFit Camera ha anche funzioni di face tracking e auto zoom, in grado di identificare rapidamente il volto di una persona quando è sullo schermo e mettere a fuoco automaticamente il soggetto. In altre parole, può seguire e riprendere un singolo utente, una soluzione per presentazioni dinamiche o livestreaming.

Inoltre, il monitor supporta app di video chat come Google Duo, permettendo agli utenti di lavorare in remoto o di partecipare a videoconferenze a casa o sul posto di lavoro utilizzando la SlimFit Camera.