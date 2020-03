JBL ha realizzato tre nuove cuffie dallo storico JBL Pro Sound e certificazione Hi-Res. Si parte dal modello Club 700BT, una semplice cuffia Bluetooth per il puro ascolto musicale. Il modello intermedio Club950NC è più grande e dotato di cancellazione attiva del rumore. Il modello di punta Club One usa il True Adaptive Noise Cancellation per escludere il rumore esterno e la modalità SilentNow per isolarsi completamente, persino dalla musica. Tutte e tre le cuffie Bluetooth sono dotate di custodia protettiva. Prezzi rispettivamente di 149,99 euro, 249,99 euro e 349,99 euro.

Panasonic RB-M700B, RB-M500B e RB-M300B

Il marchio giapponese, ha annunciato numerose novità in ambito audio e video. Le cuffie wireless RB-M700B, RB-M500B e RB-M300B sono pensate per chi ama un suono pieno e corposo anche quando si trova in viaggio. La tecnologia XBS Deep, sviluppata attraverso la regolazione ottimale dei condotti e una speciale equalizzazione dei driver da 40 mm, consente di ascoltare in modo ottimale i bassi con sonorità potenti e profonde, con una resa simile a una performance live. Sono compatibili con i codec SBC, AAC e Qualcomm aptX, per una resa audio ottimale.

Jabra Elite 85h

Si chiamano Elite 85h le nuove cuffie create da Jabra e dotati di innovativi altoparlanti personalizzati da 40 mm con riduzione della distorsione e tecnologia avanzata di chiamata a 6 microfoni. Jabra ha introdotto la tecnologia SmartSound ovvero una sorta di intelligenza artificiale che adatta l’audio all’ambiente. In buona sostanza è in grado di rilevare oltre 6.000 caratteristiche del suono e utilizza questo sistema per adattare l’uscita audio al contesto. Dalla sua c’è anche la cancellazione attiva del rumore che Jabra chiama Active Noise Cancellation e la tecnologia HearThrough che permette di decidere quanta parte del mondo esterno far trapelare.

Il controllo vocale permette di gestire le cuffie senza usare le mani. Per quanto riguarda la batteria, il produttore dichiara un’autonomia di 32 ore con funzione ANC attivata. Il dispositivo è compatibile con Alexa, Siri o Google Assistant. Le cuffie sono certificate con grado di protezione IP52 per resistenza alla polvere e alla pioggia e sono disponibili in quattro colori – Black, Titanium Black, Gold Beige e Navy – al prezzo di 299 euro.