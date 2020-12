Ai primi posti nella produzione di soluzioni audio, Jabra ha presentato i nuovi auricolari wireless Elite 85t. Caratterizzati dalla tecnologia ANC (Advanced Active Noise Cancellation), grazie al doppio chipset la cancellazione del rumore e la qualità del suono sono assicurate.

Gli altoparlanti da 12 mm consentono a Jabra Elite 85t di produrre un suono potente e bassi potenti, migliorando al contempo il comfort e alleviando la pressione dell’orecchio con il suo design semi-aperto. Jabra ha anche adattato i gel per le orecchie a una forma ovale, fornendo una migliore tenuta nell’orecchio.

Auricolari Elite 75t di Jabra con ANC di serie

Gli auricolari supportano anche la funzione HearThrough per far percepire all’utente l’ambiente che lo circonda, ideale per chi si sposta in città o si trova alla guida. Il suono ha bassi potenti e grazie ai sei microfoni integrati la qualità è al top anche durante le chiamate. Grazie al design semi-aperto e alla forma ovale dei gommini, si può godere di comfort e di una vestibilità stabile. Questo aggiornamento gratuito viene reso disponibile agli utenti tramite l’ingegneria di Jabra sulla tecnologia Qualcomm.

Sfruttando il processore audio digitale superiore già disponibile in Elite 75t e il know-how leader di ANC, Jabra ha implementato ANC nella linea di prodotti esistente.

La serie Jabra Elite 75t è disponibile per l’acquisto con ANC. Significa che tutti possono provare il livello standard di ANC di Jabra; garantendo la cancellazione del rumore sulle frequenze più basse. In sintesi:

Design compatto ed EarGels ovali in silicone per una tenuta sicura e una vestibilità comoda

Chip ANC dedicato che è più efficiente nella rimozione dei rumori circostanti

Tecnologia di chiamata a 6 microfoni e protezione dal vento per chiamate superiori

ANC a 4 microfoni che utilizza microfoni all’interno e all’esterno degli auricolari

Altoparlanti da 12 mm per un suono potente e bassi potenti

Design semiaperto con ascolto naturale

ANC regolabile con doppi cursori da ANC completo a HearThrough completo

Durata con classificazione IPX4 e 2 anni di garanzia contro polvere e acqua

Fino a 5,5 ore di batteria con una singola carica e fino a 25 con la custodia di ricarica con ANC attivo, 7 ore di batteria con una singola carica e 31 ore con ANC disattivato

Certificato Qi, per la ricarica wireless e compatibile con tutti i caricabatterie certificati Qi

L’equalizzatore personalizzabile nell’app Sound + rende la musica ancora migliore

Assistente vocale abilitato. Elite 85t funziona con Alexa, Siri e Google Assistant

MyControls per definire le impostazioni dei pulsanti e Jabra MySound per un suono personalizzato

I modelli abilitati ANC continueranno inoltre ad avere una durata nominale IP55/IP57 e una garanzia di due anni. Con ANC attivo, la batteria sarà di 5,5 ore con una singola carica (24 ore in totale con custodia di ricarica) e con ANC disattivato saranno le attuali 7,5 ore e 28 ore in totale. L’ANC come standard non aggiunge alcun costo supplementare agli auricolari. Arriveranno a novembre al prezzo di 299 euro.