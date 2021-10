Samsung ha annunciato la collaborazione con il marchio Kitsuné per la realizzazione di due nuovi wearable in edizione speciale: Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition e Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition.

La partnership porta la vivacità di Maison Kitsuné nel mondo Samsung Galaxy, con il logo con la volpe che prende vita su Galaxy Watch4 e Galaxy Buds2. L’estetica di Maison Kitsuné trova spazio in ogni dettaglio, dai cinturini e quadranti agli auricolari e alla loro custodia. Una nuova tonalità, Moonrock Beige, è stata creata per la collaborazione.

Maison Kitsuné Edition per Galaxy Watch4 e Buds2

Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition ha cinturini caratterizzati dal colore Moonrock Beige su cui prendono forma una volpe e nuove incisioni. Include anche un cinturino aggiuntivo personalizzato di colore Stardust Grey con la scritta Maison Kitsuné per consentire agli utenti di alternare i look e cambiare stile. Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition è caratterizzato anche dalla suite olistica di Galaxy Watch4 con funzionalità dedicate al benessere e One UI Watch.

Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition sono disponibili nel colore Moonrock Beige e alloggiati in una custodia in pelle di colore Stardust Grey decorata con il logo a forma di volpe di Maison Kitsuné. L’auricolare destro presenta la testa della volpe, mentre quello sinistro mostra la coda, pensata per rappresentare un viaggio ininterrotto attraverso il mondo Samsung Galaxy.

Gli utenti possono fruire di una qualità audio di livello premium e immergersi nell’esperienze d’ascolto grazie agli altoparlanti dinamici a due vie, all’eliminazione attiva del rumore e alla comoda vestibilità dei Samsung Galaxy Buds2.

Per portare la collaborazione di design oltre i prodotti e creare un’esperienza complessiva più ampia, è stata creata per la partnership anche una playlist curata dall’etichetta musicale del marchio Kitsuné Musique.

Gli utenti possono anche installare un tema della Maison Kitsuné taggando una scheda NFC che viene fornita nella confezione del Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition o nella custodia del Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition. Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition e Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition possono già essere ordinati con un numero limitato di prodotti disponibili in mercati selezionati, ma non ancora in Italia.

Per Stephanie Choi, SVP e Head of Marketing Mobile Communications Business di Samsung Electronics, il colosso sudcoreano sta “fondendo la tecnologia con la moda e la musica per permettere ai consumatori di godersi benessere e vita in modo giocoso”.