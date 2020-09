Apple Watch SE è il nuovo smartphone della società di Cupertino. Mette in mostra un display Retina, con bordi sottili e angoli arrotondati, più grande del 30% rispetto al Series 3. L’interfaccia permette font e icone delle app di grandi dimensioni. Per il display è disponibile una gamma di nuovi quadranti ottimizzati per visualizzare notifiche, messaggi, parametri degli allenamenti.

Con il processore dual-core e S5 System in Package, Apple Watch SE promette prestazioni fino a due volte superiori rispetto a Apple Watch Series 3. La Digital Crown con feedback aptico genera clic incrementali. Il device integra i più recenti altoparlanti e microfoni, ottimizzati per telefonate, Siri e Walkie-Talkie, oltre alla tecnologia Bluetooth 5.0.

Funzioni e prezzo Apple Watch SE 2020

L’altimetro always-on di Apple Watch SE indica l’altitudine in tempo reale avvalendosi di un altimetro barometrico con maggiore efficienza energetica, del GPS e delle reti Wi-Fi nelle vicinanze. Questa funzione consente di rilevare anche piccole variazioni di altitudine sopra il livello del suolo, fino a una misurazione di circa 30 cm, ed è disponibile come complicazione per il quadrante o parametro degli allenamenti.

La bussola integrata fornisce agli utenti indicazioni e direzione più precise, in aggiunta a inclinazione, altitudine, latitudine e longitudine. Gli utenti possono aggiungere una delle tre nuove complicazioni bussola al loro quadrante, mentre gli sviluppatori possono utilizzare le informazioni della bussola nelle loro app per creare esperienze più ricche.

















Apple Watch SE integra i più recenti altoparlanti e microfoni, ottimizzati per telefonate, Siri e Walkie-Talkie, oltre alla tecnologia Bluetooth 5.0

Con la funzione SOS emergenze su Apple Watch, i clienti possono chiamare aiuto e avvisare i servizi di emergenza premendo un pulsante. Gli utenti con modelli Cellular di Apple Watch SE possono effettuare chiamate d’emergenza internazionali indipendentemente da dove è stato acquistato il dispositivo e dallo stato di attivazione del piano cellulare. Il rilevamento cadute utilizza un algoritmo sviluppato e i più recenti accelerometri e giroscopi in Apple Watch SE per rilevare se l’utente è caduto.

Analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo la caduta, che può essere annullata o usata per far partire una chiamata di emergenza. Se Apple Watch non rileva alcun movimento dell’utente per circa 60 secondi dopo la caduta, chiama automaticamente i servizi di emergenza e riproduce un messaggio audio con le coordinate di latitudine e longitudine del luogo in cui si trova l’utente, oltre a inviare un messaggio ai contatti d’emergenza.

Apple Watch SE utilizza il microfono integrato per misurare i livelli sonori nell’ambiente. Se i decibel raggiungono un livello tale da poter causare danni all’udito, Apple Watch SE invia una notifica all’utente, che potrà inoltre controllare i livelli sonori in qualsiasi momento con l’app Rumore o con la relativa complicazione per il quadrante. Il sistema operativo watchOS 7 propone 7 nuove opzioni per il quadrante, che includono Stripes, Chronograph Pro, GMT e Artist.

Le nuove funzioni per la salute e il fitness, inclusi VO2 Max a bassa intensità, monitoraggio del sonno, rilevamento automatico del lavaggio delle mani e nuovi tipi di allenamento possono aiutare gli utenti a comprendere meglio lo stato di benessere generale. Apple Watch SE (GPS) ha un prezzo da 309 euro, Apple Watch SE (GPS + Cellular) da 359 euro.