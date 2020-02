Anche se non è più il top di gamma, Samsung Galaxy Tab S4 riesce a reggere il peso degli anni e continua a essere ricercato e apprezzato nel mercato italiano. Questo grazie a una scheda video di prima qualità e schermo da 10,8 pollici con risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel, che offre una esperienza di visione ottimale durante la riproduzione dei contenuti video.

Il tablet è alimentato dal processore Snapdragon 835 octa-core da 2.45 GHz che opera affiancato da una RAM da 4 GB. La memoria interna è da 32 GB espandibile mentre la batteria riesce a offrire svariate ore di utilizzo e anche la fase di ricarica tende a essere abbastanza rapida. Si tratta di un buon tablet di fascia medio-alta che non soffre eccessivamente il confronto con i vari modelli recenti.

Nella confezione d’acquisto è compresa la S Pen per l’interazione con il display del terminale. Di dimensioni pari a 249,3 x 164,3 x 7,1 mm per un peso complessivo di 482 grammi (Wi-Fi), 483 grammi (LTE 4G+ e Wi-Fi), il comparto connettività pass da 4G+ LTE Multi Banda con Wi-Fi 802.11 a/c o versione only WiFi a/c, WiFi Direct, GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, Miracast, Bluetooth 5.0 e collegamento fisico con USB Type-C.

Equipaggiato con sistema operativo Android 8.1 Oreo con personalizzazione DeX e Samsung Experience 9.x, dalla parte del Samsung Galaxy Tab S4 ci sono un quad speaker Stereo AKG con Dolby Atmos integrato ed equalizzato e una capiente batteria da 7.300 mAh con ricarica Fast Quick Charge.

Amazon Fire HD 8

Display wide-screen in alta definizione da 8 pollici con risoluzione pari a 1.280 x 800 con più di un milione di pixel, il nuovo tablet a firma Amazon è spinto da un processore quad-core da 1,3 GHz e 1,5 GB di RAM, accompagnato da 16 GB o 32 GB di archiviazione interna, oltre al supporto per espanderla di ulteriori 400 GB via microSD. Fire HD 8 dispone del 50% in più di RAM.

A bordo c’è spazio per una fotocamera frontale HD da 720p con cui effettuare videochiamare e per una fotocamera posteriore da 2 megapixel con cui scattare e condividere foto o salvarle sul cloud grazie all’archiviazione illimitata gratuita su Amazon Photos, disponibile per tutte le immagini scattate con i tablet Fire.

Equipaggiato con due altoparlanti stereo ottimizzati per Dolby Digital Plus e Dolby Atmos che offrono una riproduzione di ascolto ancora più realistica e una più ampia gamma dinamica del suono, Amazon Fire 8 HD supporto Wi-Fi dual band per scaricare video senza interruzioni. Il produttore assicura circa 10 ore (utilizzo misto) di durata della batteria.