Esistono e si moltiplicano le piattaforme di social network, tutte con obiettivi diversi. L’identità che assumiamo o il nome utente che scegliamo è il primo passo, ma cosa succede se realizziamo che non si adattano più alla nostra personalità o semplicemente vogliamo avere qualcosa di più serio e professionale? Ebbene, sono possibili modifiche ai nomi utente o ai nomi sui nostri social network. Qualunque sia la ragione alla base della decisione di cambiare nome, i vari Facebook, Instagram, TikTok e Twitter permettono di effettuare la modifica con pochi click.

Instagram

Instagram consente di avere sia un nome utente e sia un nome reale da fare apparire nel profilo dell’applicazione. Per apportare queste modifiche, occorre prima aprire l’applicazione sul cellulare. Sul lato destro, in fondo, c’è una miniatura della propria foto. Da lì aprire il proprio profilo e cliccare sull’opzione Modifica profilo. Nella pagina che viene visualizzata sono presenti diversi elementi da cambiare, tar cui la foto del profilo, il nome che è quello che compare sul profilo, il nome utente che è il nickname con cui le persone possono cercare nell’applicazione, la biografia e il sito web. Chi ha un profilo aziendale può collegare la propria pagina Facebook.

Facebook

Facebook è una di quelle piattaforme in cui l’utilizzo del vero nome è il comportamento più diffuso. Tuttavia non è un obbligo ed è possibile aggiungere un nome alternativo. Per cambiare il proprio nome sul social network di Mark Zuckerberg occorre accedere al sito web da un PC o comunque dalla versione desktop. Nell’angolo in alto a destra fare clic sul pulsante con il triangolo invertito. Seguire il percorso successivo Impostazioni e privacy -> Generale per avere la possibilità di cambiare il nome, ma con un’avvertenza. Se si apporta una modifica non è possibile cambiare di nuovo il tuo nome su Facebook per 60 giorni.

Twitter

Una delle caratteristiche di Twitter è che sia i nomi sia i nomi utente possono essere facilmente modificati. Per cambiare il nome utente, il segno di at, dal sito desktop, è necessario seguire il percorso Altre opzioni -> Impostazioni e privacy -> Account -> Nome utente. Qui è possibile apportare le modifiche desiderate, ricordando di non dimenticare di riferirlo ai propri follower in modo che sappiano qual è il nuovo nome e possano continuare a interagire. Il processo per cambiare il nome, quello che appare appena sopra il nome utente quando si visita il tuo profilo, è totalmente diverso. Bisogna andare sul profilo Twitter e sotto l’immagine di copertina o banner, sul lato destro, cliccare sul pulsante Modifica profilo. A quel punto viene visualizzata una nuova finestra da cui modificare non solo il nome, ma anche l’avatar o immagine del profilo, la biografia, la posizione, il sito web e la data di nascita.