Nel panorama digitale odierno, la progettazione grafica online ha visto una crescente domanda di strumenti versatili e user-friendly. Canva si è affermato come uno dei più popolari riferimenti grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla vasta gamma di risorse disponibili, ma il mercato offre diverse alternative altrettanto valide. Questi strumenti non solo offrono funzionalità simili, ma in alcuni casi propongono caratteristiche avanzate che possono portare l’editing grafico a un livello superiore.

Vectornator

Vectornator, disponibile gratuitamente su Mac, iPad e iPhone, è un software di progettazione grafica che consente di creare illustrazioni moderne, mockup grafici, graphic novel e loghi. La sua libreria include oltre 80.000 icone ed emoji, tutte le foto gratuite di Unsplash e più di 3.000 icone UI. Il piano gratuito offre strumenti avanzati come la rimozione dello sfondo dalle immagini. I piani Pro e Organization, a partire da 9,99 dollari al mese, includono funzionalità avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale e template premium.

Stencil

Stencil è un’applicazione di progettazione grafica che si distingue per la semplicità d’uso e una vasta libreria di foto gratuite, contando oltre 5 milioni di immagini. Il piano gratuito limita l’accesso alla libreria di foto e icone e permette un massimo di 10 download mensili. I piani a pagamento Pro e Unlimited, a partire da 9 dollari al mese, offrono accesso a una vasta libreria di foto, grafiche e icone, oltre a 6.000 font di Google e più di 1.300 template. Il piano Unlimited, a 12 dollari al mese, rimuove tutti i limiti di utilizzo.

PicMonkey

PicMonkey è una potente alternativa a Canva, ideale per sia i principianti che gli esperti di progettazione grafica aziendale. Offre strumenti avanzati per il photo editing, inclusi effetti di luminosità, contrasto e bilanciamento del colore. La sezione Touch Up permette di migliorare il volto dei soggetti, mentre una vasta gamma di filtri è disponibile nel menu Effetti. Non esiste una versione gratuita, ma è possibile provare i piani a pagamento Basic, Pro e Business per sette giorni. I prezzi partono da 89,98 euro all’anno.

Vista Create

Vista Create, simile a Canva, offre una vasta gamma di template, grafiche, illustrazioni e foto stock. Ideale per creare presentazioni, infografiche, loghi, curriculum vitae e post sui social media, offre un editor intuitivo e un modello freemium. Il piano Pro, a 10 euro al mese, offre una prova gratuita di 14 giorni e accesso a oltre 70 milioni di foto, video e vettori, oltre a uno spazio di archiviazione illimitato.

FotoJet

FotoJet è un’alternativa affidabile a Canva, che fornisce strumenti per la creazione di grafiche professionali, l’editing di foto e la realizzazione di collage. Include un editor video online per creare clip per i social media. La piattaforma è semplice da usare e non richiede la registrazione per essere utilizzata gratuitamente. Il piano FotoJet Plus, a 3,33 dollari al mese, sblocca oltre 600 template e 500 risorse grafiche premium, rimuove gli annunci pubblicitari e offre supporto prioritario.

Snappa

Snappa si rivolge principalmente agli utenti attivi sui social media e a coloro che creano banner pubblicitari e copertine per ebook. Offre un’esperienza di utilizzo rapida e fluida, ma presenta alcuni svantaggi, come l’assenza di una piattaforma in italiano e un limite mensile di download fissato a tre progetti. Il piano gratuito include oltre 6.000 template e una vasta libreria di foto e grafiche. Il piano Pro, a 10 dollari al mese, offre download illimitati e la possibilità di caricare font personalizzati.

Adobe Express

Adobe Express è una piattaforma di editing gratuita che permette di creare contenuti video ottimizzati per TikTok, reel, post sui social media, icone e volantini, utilizzando l’IA generativa di Adobe Firefly. Disponibile sia tramite browser che come app per smartphone e tablet, offre oltre 1.000 font e una selezione di foto e video da Adobe Stock. Il piano Premium, a 12,19 euro al mese, espande le funzionalità con oltre 25.000 Adobe Fonts, 100GB di spazio di archiviazione e accesso illimitato a 195 milioni di contenuti Adobe Stock.

Visme

Visme è un editor grafico online avanzato per la creazione di infografiche, poster, biglietti da visita, brochure e presentazioni. Ideale per gestire pagine su Facebook, Instagram, Pinterest e LinkedIn, offre una versione gratuita con accesso limitato a template ed elementi grafici e 100MB di spazio di archiviazione. I piani a pagamento, a partire da 12,25 dollari al mese, offrono accesso illimitato a tutti i template ed elementi grafici. Il piano Pro, a 24,75 dollari al mese, include maggior spazio di archiviazione e funzionalità avanzate.

Easil

Easil è uno strumento avanzato di progettazione grafica che utilizza la funzionalità drag & drop. Ideale per creare infografiche, grafiche per social media, poster e altro, offre una vasta libreria di immagini e modelli personalizzabili. La versione gratuita include oltre 1 milione di immagini stock e più di 2.500 template. I piani a pagamento, a partire da 7,50 euro, offrono oltre 10.000 template grafici e la possibilità di caricare video personali e scaricare file in formato PNG trasparente.