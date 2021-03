La banda a 6 GHz è la prossima frontiera del Wi-Fi. Wi-Fi 6 a 6 GHz, indicato come Wi-Fi 6E, migliorerà l’esperienza wireless. Wi-Fi 6E sblocca il set completo di funzionalità per creare la prossima generazione di comunicazioni wireless e reti e sono adesso in arrivo i primi dispositivi. Saranno allocati fino a 1,2 GHz del nuovo spettro Wi-Fi nella banda dei 6 GHz che può supportare fino a sette canali da 160 MHz.

Questo aumento della larghezza di banda dello spettro consente alla nuova generazione di dispositivi Wi-Fi 6E di ottenere una maggiore velocità, una minore latenza e una maggiore capacità. Con numerosi canali a 160 MHz nella banda a 6 GHz, Wi-Fi 6E offre il Wi-Fi più veloce ma consente connessioni multi-gigabit a bassa latenza. Queste connessioni ad alta velocità sono essenziali per supportare i servizi 5G e dare vita a casi d’uso chiave.

Primi dispositivi con Wi-Fi 6E

Il Wi-Fi 6 ancora non è particolarmente diffuso, ma può essere considerato già pronto per il pensionamento. La sua eredità è stata raccolta dal nuovo Wi-Fi 6E, ufficialmente certificato dalla Wi-Fi Alliance per allestire una nuova vetrina di prodotti in grado di sfruttare nel miglior modo possibile lo spettro di frequenze destinate alla trasmissione attraverso protocollo Wi-Fi.

A tal proposito, Edgar Figueroa, che ricopre la carica di presidente e Ceo della Wi-Fi Alliance, ha dichiarato che “gli utenti potranno presto provare un’esperienza Wi-Fi senza precedenti che migliorerà in modo significativo le applicazioni e metterà a disposizione nuovi ambiti d’uso che cambieranno le loro esperienze connesse”.

I dispositivi Wi-Fi 6E saranno retrocompatibili con Wi-Fi 6 e gli standard Wi-Fi precedenti. Ma, per sfruttare questi nuovi canali a 6 GHz in Wi-Fi 6E, occorre utilizzare dispositivi che lo supportano. In altre parole, è possibile il Wi-Fi 6E solo dopo aver accoppiato un dispositivo client abilitato per Wi-Fi 6E (come un laptop o uno smartphone) e un punto di accesso abilitato per Wi-Fi 6E. Ad esempio, anche se si hanno diversi dispositivi Wi-Fi 6 e un router abilitato per Wi-Fi 6E, nessuno dei dispositivi comunicherà tramite Wi-FI 6E. Utilizzeranno tutti Wi-Fi 6 sui tipici canali da 5 GHz o 2,4 GHz.

Alcuni dispositivi Wi-Fi 6, come router, laptop, smartphone, sono già in vendita. Molti altri verranno rilasciati nel corso del 2021. Wi-Fi 6 non è un aggiornamento estremo in termini di velocità, ma porterà a un Wi-Fi più veloce insieme a una minore congestione wireless e forse anche a una maggiore durata della batteria per i tuoi dispositivi. Tra i vantaggi derivanti dall’impiego del Wi-Fi 6E c’è un’evoluzione ulteriore del Wi-Fi 6, un maggior grado di sicurezza tramite WPA3, una maggior capacità di mitigazione degli attacchi in entrata, un miglior sfruttamento dello spettro di frequenza e possibilità di applicazione in ambiti quali unified communication, AR e VR, video olografici.