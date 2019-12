Tutte le app per pagare sono gratuite e sicure: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay virtualizzano una carta e usano lo smartphone o lo smartwatch come strumento per il pagamento sul Pos contactless. Il limite è che sono disponibili solo per chi possiede un determinato smartphone o smartwatch insieme a una carta specifica convenzionata col sistema. In più, il mercato è frammentato e se si cambia cellulare o banca bisogna cambiare mezzo di pagamento. Le app per pagare con smartphone o smartwatch hanno ancora pochi negozi che le usano e concentrati nelle grandi città. Si tratta delle app per pagare col sistema peer to peer come Satispay: lo scambio di denaro tra cliente e negoziante avviene senza intermediari. C’è un conto di moneta elettronica che si alimenta dal conto corrente entro un budget stabilito.

Apple Pay. Con iPhone, Apple Watch e iPad con carte Mastercard di Unicredit, Carrefour Banca, conto Boon con Mastercard, carte Banca Mediolanum, Widiba, American Express, Hype, Bcc, Fineco Bank, Nexi, Allianz, Buddy-bank, Intesa Sanpaolo, N26.

Google Pay. Si scarica da Google Play. Solo con smartphone Android o smartwatch Wear Os e carte Maestro, Mastercard o Visa emesse da Banca Mediolanum, Boon, Hype, N26, Revolut, Widiba, Nexi e carte Bcc.

Samsung Pay. Con Galaxy (serie S, Note, A) e smartwatch Gear S3 classic-frontier e Gear Sport con carte Maestro, Visa, Mastercard, VPay di Banca Mediolanum, Bnl, Che Banca!, Hello Bank, Intesa Sanpaolo, Nexi, Unicredit e le carte Bcc.

Hype. Carta prepagata virtuale Mastercard emessa da Banca Sella utilizzabile via app. Disponibile per iOS, Android e Windows Phone. La versione base è a canone zero e si può fare una ricarica annua totale di max 2.500 euro.

Satispay. Si apre un conto di moneta elettronica gratuito, ma bisogna avere un conto corrente o una prepagata con Iban. Per i negozi è gratuito per le spese fino a 10 euro. C’è un buono spesa per chi usa l’app,.

Tinaba. Scaricata la app si attiva un conto di moneta elettronica con Banca Profilo (disponibilità max di 1.000 euro) per pagare peer to peer in negozio tramite l’app e senza Pos, con zero commissioni per gli esercenti.