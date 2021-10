Il nuovo sistema operativo watchOS 8 introduce nuove funzioni per fare più movimento e capire meglio il loro stato di salute e benessere generale grazie a Apple Watch. I nuovi tipi di allenamenti, gli aggiornamenti per chi va in bici e la nuova app Mindfulness contribuiscono a favorire il benessere fisico e mentale. L’app Foto ridisegnata, i nuovi quadranti e gli strumenti di Messaggi offrono ancora più modi per restare in contatto con i propri cari.

Le novità di watchOS 8

watchOS 8 introduce due nuovi tipi di allenamento praticati da molti per restare in forma e per favorire la meditazione: Tai Chi e Pilates. Questi allenamenti sono supportati da algoritmi creati ad hoc per monitorare il battito cardiaco e i movimenti, in modo da fornire all’utente dati accurati sulle calorie bruciate. L’aggiornamento include anche nuove funzioni per chi va in bici. Apple Watch usa algoritmi evoluti per analizzare i dati del GPS, del cardiofrequenzimetro, dell’accelerometro e del giroscopio per rilevare quando l’utente inizia un giro in bicicletta, e suggerisce di avviare un allenamento Bici outdoor se non è già stato fatto.

Apple Watch misura in modo più preciso le calorie attive quando si usa una bici elettrica, grazie a un algoritmo di allenamento aggiornato che valuta i dati del GPS e il battito cardiaco per determinare quando l’utente usa la pedalata assistita e quando invece spinge sui pedali con la sola forza delle gambe. Il nuovo feedback vocale tramite l’altoparlante integrato di Apple Watch o attraverso gli AirPods o altre cuffie o auricolari Bluetooth annuncerà in automatico i traguardi degli allenamenti e lo stato dell’anello Attività, aiutando a mantenere la concentrazione in attività come la corsa o l’HIIT.

In watchOS 8 gli algoritmi di rilevamento cadute sono stati aggiornati e ottimizzati in modo da rilevare le cadute durante un allenamento, anche quando si va in bici, e sono stati perfezionati per riconoscere il particolare movimento e l’impatto di una caduta da una bicicletta e in altri tipi di allenamento. L’app Respirazione è stata sostituta dall’app Mindfulness, che offre un’esperienza di respirazione migliore, un nuovo tipo di sessione chiamato Riflessione e, con un abbonamento a Fitness+, anche le Meditazioni guidate.

Apple Watch aiuta l’utente a raggiungere gli obiettivi di riposo creando una routine della buonanotte, e in più monitora dati come le ore di sonno, il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue. L’app Casa è stata ridisegnata per offrire un accesso più semplice alle scene e agli accessori, e permettere di controllarli stanza per stanza. Con le videocamere compatibili con HomeKit è possibile vedere chi ha suonato alla porta direttamente dal polso, e basta un tocco sul pulsante interfono su Apple Watch per trasmettere rapidamente un messaggio in tutta la casa o in stanze specifiche tramite HomePod mini.