Per registrare le telefonate con un iPhone ad alcune applicazioni presenti sugli store online che hanno come funzione quella di registrare le proprie chiamate. In questo articolo andremo a vedere quali sono le migliori app per registrare chiamate per iPhone ovvero gli smartphone che utilizzano iOS come sistema operativo.

Da premettere che prima di registrare una chiamata è indispensabile avvisare l’altro interlocutore così da non incorrere nella violazione della privacy.

IntCall

Partiamo con una delle migliori app per per iPhone per registrare le proprie chiamate. Il primo dettaglio operativo che notiamo dopo l’installazione di IntCall sul cellulare è il mancato salvataggio dei contenuti della telefonata sui server, così come spiegato nei termini e condizioni d’uso.

Il file della conversazione viene tenuto temporaneamente sul server fino a quando non viene scaricato sullo smartphone, per poi essere eliminato. Al momento della chiamata, IntCall effettua due chiamate: una alla persona che chiamata e un’altra al servizio di registrazione, cioè il server. Viene così trascritta la chiamata in corso da salvare successivamente sulla memoria del telefono. L’app prevede un abbonamento per utilizzarla ma offre un periodo di prova gratuito ai nuovi registrati.

Rev Call Recorder

A differenza della prima applicazione vista, Rev Call Recorder offre i suoi servizi in maniera completamente gratuita. Questo aspetto la rende una delle più gettonate sull’app store ma anche il suo funzionamento semplice e intuitivo fa la sua parte per accrescere la popolarità.

L’applicazione, dopo l’avvio, effettua due chiamate in uscita di cui la prima ai provider della società che registra la chiamata e la seconda all’interlocutore. Al termine della telefonata viene ricevuto via posta elettronica il collegamento utile per scaricare sul cellulare l’audio della telefonata.

Call Recorder

Tra le applicazioni per registrare le chiamate su iPhone progettata in modo strategico, Call Recorder offre un sistema di credito diverso al posto dei dollari. Troviamo infatti una valuta virtuale in monete, da accumulare per poi spenderla per registrare le telefonate.